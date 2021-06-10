Survivor Ayşe Poyraz’a Nikah Mesajı Verdi! Acun Ilıcalı’nın Karşısında İlan-ı Aşk! Yarışmadan Sonra Neler Planlıyorlar?

Ayşe’nin Acun Ilıcalı’nın karşında yapmış olduğu ilan-ı aşk ise seyircilerin kafasında “Yarışmadan sonra evlenir mi?” sorusunu sordurdu. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan ve hayran sayfaları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ikili ise dün akşam ekranlara gelen son bölümle aşk iddialarının artmasına neden oldular.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve yarışmanın ilk bölümünden beri büyük bir bağla birbirlerine sahip çıkan ikili, yan yana sık sık vakit geçirdikleri için çok beğeniliyor! Mavi takımda oyuncuların sakatlıklardan dolayı elenmesiyle birlikte daha da yakın hale gelen Ayşe ve Poyraz, şok etkisi yarattı!



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