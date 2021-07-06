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06 Tem 2021 - 22:37

Cam Tavanlar Dizisi Nerede Çekiliyor? Cam Tavanlar dizisi nerede çekildi, konusu nedir? İşte Mekanlar ve Çekim Yerleri

Yaz dizileri yavaş yavaş ekranlara merhaba derken, Show TV bir yaz dizisi olan Cam Tavanlar’ı seyircisiyle buluşturdu. Seyircisinin karşısına ilk bölümü ile çıkan Cam Tavanlar, gösterişli iç mekan çekimleri ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal farkındalık yaratacak konusu ve başrolleriyle çok konuşulan Cam Tavanlar, şimdi de nerede çekildiği ile magazin severlerin gündemine oturdu. Cam Tavanlar dizisi nerede çekiliyor? İşte, Cam Tavanlar dizisinin mekanları ve çekim yerleri…