Cam Tavanlar Dizisi Nerede Çekiliyor? Cam Tavanlar dizisi nerede çekildi, konusu nedir? İşte Mekanlar ve Çekim Yerleri
Yaz dizileri yavaş yavaş ekranlara merhaba derken, Show TV bir yaz dizisi olan Cam Tavanlar’ı seyircisiyle buluşturdu. Seyircisinin karşısına ilk bölümü ile çıkan Cam Tavanlar, gösterişli iç mekan çekimleri ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal farkındalık yaratacak konusu ve başrolleriyle çok konuşulan Cam Tavanlar, şimdi de nerede çekildiği ile magazin severlerin gündemine oturdu. Cam Tavanlar dizisi nerede çekiliyor? İşte, Cam Tavanlar dizisinin mekanları ve çekim yerleri…
Show TV’nin iddialı yapımı olan Cam Tavanlar, seyircisinin karşısına ilk bölümü ile çıktı. Yayından önce sosyal farkındalık yaratan konusu ve başrol oyuncularıyla magazin gündemlerini dolduran Cam Tavanlar, ilk bölümüyle de sosyal medyada gündem olmayı başardı. Seyircisinin olurunu kazanan Cam Tavanlar, ilk bölümünde seyircisine adeta görsel bir şölen yaşattı. İç çekim mekanlarıyla seyircisini büyüleyen Cam Tavanlar dizisi bu defa nerede çekildiği sorusuyla magazin gündemlerine oturdu.
06 Tem 2021 - 22:37 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.