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- 11 Haz 2021 - 07:34 G: 11 Haz 2021 - 07:39

Cam Tavanlar Dizisi Nerede Çekiliyor? Mekanlar Çekim Yerleri

Yaz dizileri yavaş yavaş ekranlara merhaba derken, Show TV bir yaz dizisi olan Cam Tavanlar’ı seyircisiyle buluşturdu. Seyircisinin karşısına ilk bölümü ile çıkan Cam Tavanlar, gösterişli iç mekan çekimleri ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal farkındalık yaratacak konusu ve başrolleriyle çok konuşulan Cam Tavanlar, şimdi de nerede çekildiği ile magazin severlerin gündemine oturdu. Cam Tavanlar dizisi nerede çekiliyor? İşte, Cam Tavanlar dizisinin mekanları ve çekim yerleri…

Show TV’nin iddialı yapımı olan Cam Tavanlar, seyircisinin karşısına ilk bölümü ile çıktı. Yayından önce sosyal farkındalık yaratan konusu ve başrol oyuncularıyla magazin gündemlerini dolduran Cam Tavanlar, ilk bölümüyle de sosyal medyada gündem olmayı başardı. Seyircisinin olurunu kazanan Cam Tavanlar, ilk bölümünde seyircisine adeta görsel bir şölen yaşattı. İç çekim mekanlarıyla seyircisini büyüleyen Cam Tavanlar dizisi bu defa nerede çekildiği sorusuyla magazin gündemlerine oturdu.

11 Haz 2021 - 07:34 - Dizi Fragmanları

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