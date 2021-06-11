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- 11 Haz 2021 - 08:42 G: 11 Haz 2021 - 08:43

Trump Rahat Durmuyor! Biden'a Zirve Mesajı! "Toplantı Esnasında Uyuyakalma!"

Donald Trump kaybettiği başkanlığı bir türlü hazmedemiyor. Amerikan vatandaşların hukuksuz yönetime dur diyerek görevden aldığın Eski Başkan Trump, Biden'a imalı mesajlar vermeyi ihmal etmiyor. G7 zirvesi için verdiği mesaj bakın ne oldu. İşte detaylar...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "(ABD Başkanı Joe) Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet." mesajını verdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde Putin ile Helsinki'de çok verimli bir toplantı yaptığını belirterek, "Gecikmiş yalancı basının toplantıyı yansıtma şeklinin aksine, ABD bu toplantıda Putin'in ve Rusya'nın saygısı da dahi birçok şeyi kazanmıştı." görüşünü paylaştı.

Kendisine yönelik Rusya soruşturmasını "Hillary Clinton ve Demokratlar tarafından fonlanan bir tezgah" olarak nitelendiren Trump, bu soruşturmanın yol açtığı zorluklara rağmen kendisinin Putin ve Rusya ile iyi ilişkiler kurduğunu belirtti.

Trump 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek Biden-Putin Zirvesine ilişkin ise "(ABD Başkanı Joe) Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet." ifadesini kullandı.

11 Haz 2021 - 08:42 AA - Dünya

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