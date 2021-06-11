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- 11 Haz 2021 - 12:01 G: 11 Haz 2021 - 12:35

Survivor Aleyna'nın Annesi Acun Ilıcalı'ya Resti Çekti! Aleyna'yı Adadan Almaya Geliyor, Ayşe'nin Saçını Başını Yolacak! Bu Son Noktaydı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yer alan Aleyna’nın annesi Acun Ilıcalı’ya son hamlesiyse resti çekti! Annesinin son hamlesinden hemen sonra ise Aleyna’nın annesinin adaya gelerek; kızı Aleyna’yı adadan alacağı iddia edildi! Bunun yanında Ayşe’nin Aleyna’ya kötü sözlerinden dolayı Ayşe’yle de tartışma yaşayacağı söylenmeye başlandı! Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce aileler adaya gelmişti. Duygu dolu anların yaşandığı aile ziyaretinde Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesinin ve Ayşe’nin anne babasıyla büyük bir sorun yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. İddialara göre Ayşe’nin anne babası; özel çocuk Cansu için “Yaratık gibi, SMS için getirmişler” sözleri kullanılmıştı!

Acun Ilıcalı ise Ramazan Bayramı sırasında yaşanan olayı aylar sonra gün yüüzne çıkartmış ve sitemini dile getirmişti. Aleyna ve Ayşe’ye aileleriyle konuşma fırsatı verilirken Aleyna ise duydukalrı karşısında büyük bir şok yaşamıştı. Ayşe ise “Aleyna’nın ailesinden eğer böyle bir şey yaşanmışsa gerçekten özür dilerim ama annem böyle bir şey demez” sözlerini dile getirmişti. Peki, neler oluyor?

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11 Haz 2021 - 12:01 Ankara- Yaşam

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