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- 11 Haz 2021 - 14:57 G: 11 Haz 2021 - 14:59

Survivor’da Kriz Çıkaracak Olay! Berkay Kendi Topuğuna Sıktı, Adayı Terk Etmesi An Meselesi! Artık Kimse Yüzüne Bakmak İstemiyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un dün akşam ekranlara gelen son bölümünde skandal bir olay yaşanmıştı. Poyraz bir önceki eleme gecesinde “Ben kendi takımımdan bir ismi söyleyeceğim” sözlerinden hemen sonra Berkay ise dün akşam kendi takımında bir ismi eleyerek büyük bir şok yaşatmıştı.

Batuhan ise Poyraz’ın açıklamasından hemen sonra Aleyna Kalaycıoğlu’nu potaya sokmuş ve Acun Ilıcalı’nın adamlarından bile tepki almıştı. Şampiyon adayı gösterilirken bir anda adadan ayrılacak ilk isim olarak milyonların gözüne battığı düşünülen Berkay’a ilk darbe eski takım arkadaşından geldi!

Kısa bir süre önce yarışmadan elenerek veda eden Aleyna Çalışkan; sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşım yaptı. Bunun yanında Berkay’a 2000 kişilik bir darbe daha indi! Sadece 10 saat içerisinde binlerce takipçisi sayfasını terk ederken; Aleyna’nın hamlesi ise şok etkisi yarattı! Bununla birlikte yeni bölümde olacaklara dayanamayıp adadan ayrılması gündeme geldi!

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11 Haz 2021 - 14:57 Ankara- Yaşam

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