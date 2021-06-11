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- 11 Haz 2021 - 17:24 G: 11 Haz 2021 - 18:01

Serenay Sarıkaya Tir Tir Titretti! İç Çamaşırını Giymedi, Kendisini Saran Taytıyla Nefesleri Kesti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, sokak tarzıyla kendisine hayran bıraktı. Uzun zamandır ekranlarda olmamasına karşın popüler olmasından bir şey kaybetmeyen Serenay Sarıkaya, iç çamaşırı giymediğini de göstermiş oldu.

Sık sık gittiği güzellik salonundan çıkarken görüntülenen başarılı oyuncu, giyim tarzıyla gündeme bomba gibi düştü. Bedenini saran siyah taytıyla bir bakanı bir daha kendisine baktıran Serenay Sarıkaya’nın giyim tarzı şok etkisi yarattı! Siyah bir altlı üstlü tayt takım giyen Serenay Sarıkaya’nın iç çamaşır giymediği de kameralara yansıdı!

Simsiyah üzerinin altın ayakkabı olarak siyah bir sandalet giyen Serenay Sarıkaya’nın bu tarzı kimileri tarafından çok beğenildi ama birçok kişi de “Bu ne hal?” diyerek eleştirilerde bulundu. Ayaküstü bir şekilde muhabirlerin sorularına cevap veren Serenay Sarıkaya, dizi çalışmaları ve en son oynadığı reklam hakkında ilk kez konuştu!

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11 Haz 2021 - 17:24 Ankara- Yaşam

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