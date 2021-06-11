Demet Özdemir’den Böylesi Mayolu Poz İlk Kez Verdi! Mini Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı Pembe Mayosuyla Akıllara Kazındı! “Yok Böyle Bir Şey!”
Yaz dönemine girmemizle beraber birçok ünlü poz vermek için güneşin karşısına çıkmaya başladı. Özellikle mini elbisesi ve pembe mayosuyla dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, güzelliğiyle dillere düşmeyi yine başardı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, tatil pozlarıyla sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Güzelliği karşısında görenlerin ağzı açık kaldı. 29 yaşındaki oyuncu hem meslek hayatındaki başarısıyla hem de güzelliğiyle zirveye adını yazdırmayı başardı.
Oynadığı dizinin final yapmasını fırsat bilen ünlü oyuncu Demet Özdemir, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte bir tatil molası verdiler. İki ünlü oyuncu yazın keyfini çıkarırken sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları da gündeme konu oldu. Demet Özdemir’in mayolu fotoğrafları akılları baştan aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.