Survivor Panorama Ekibi Birbirine Girdi! Sesler Yükseldikçe Yükseldi, Neredeyse Kavga Edeceklerdi! Acun Ilıcalı Devreye Girmezse Olanlar Oldu!

Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen ve Survivor yarışmasında yaşananları konu olarak ele alan ekip, milyonları şok içerisinde bıraktı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümden sonra Berkay’ın kendi takımından bir ismi yazması hakkında açıklamaklar ekip açıklamalarıyla şok etkisi yarattı.

Berkay dün akşam ekranlara gelen son bölümde; “Ben bundan sonra takım olarak değil, bireysel olarak düşünüyorum. Bireysel olarak düşündüğümde ise 4 kişiyle birlikte finale gitmek istiyorum. Bu sebepten dolayı Aleyna’nın adını söyleyeceğim” sözlerini dile getirmişti ki, Aleyna ise “Ben burada Poyraz’ın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bunlar Poyraz’ın sözleri” diyerek bir açıklama yapmıştı. Peki, Survivor Panorama ekibi neden kavga etti?



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