Survivor Panorama Ekibi Birbirine Girdi! Sesler Yükseldikçe Yükseldi, Neredeyse Kavga Edeceklerdi! Acun Ilıcalı Devreye Girmezse Olanlar Oldu!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da gerilim yükselmeye başladı. Panorama ekibi resmen birbirine girdi. Seslerin yükselmesiyle birlikte gerilim arttı. Neredeyse kavga edecek olan iki ismi ise Hakan Hatipoğlu sakinleştirdi. Dikkatleri üzerine çeken olaya ise Acun Ilıcalı’nın el atması gerektiği konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor?
Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen ve Survivor yarışmasında yaşananları konu olarak ele alan ekip, milyonları şok içerisinde bıraktı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümden sonra Berkay’ın kendi takımından bir ismi yazması hakkında açıklamaklar ekip açıklamalarıyla şok etkisi yarattı.
Berkay dün akşam ekranlara gelen son bölümde; “Ben bundan sonra takım olarak değil, bireysel olarak düşünüyorum. Bireysel olarak düşündüğümde ise 4 kişiyle birlikte finale gitmek istiyorum. Bu sebepten dolayı Aleyna’nın adını söyleyeceğim” sözlerini dile getirmişti ki, Aleyna ise “Ben burada Poyraz’ın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bunlar Poyraz’ın sözleri” diyerek bir açıklama yapmıştı. Peki, Survivor Panorama ekibi neden kavga etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.