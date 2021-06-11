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- 11 Haz 2021 - 20:37 G: 11 Haz 2021 - 21:12

Survivor Panorama Ekibi Birbirine Girdi! Sesler Yükseldikçe Yükseldi, Neredeyse Kavga Edeceklerdi! Acun Ilıcalı Devreye Girmezse Olanlar Oldu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da gerilim yükselmeye başladı. Panorama ekibi resmen birbirine girdi. Seslerin yükselmesiyle birlikte gerilim arttı. Neredeyse kavga edecek olan iki ismi ise Hakan Hatipoğlu sakinleştirdi. Dikkatleri üzerine çeken olaya ise Acun Ilıcalı’nın el atması gerektiği konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor?

Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen ve Survivor yarışmasında yaşananları konu olarak ele alan ekip, milyonları şok içerisinde bıraktı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümden sonra Berkay’ın kendi takımından bir ismi yazması hakkında açıklamaklar ekip açıklamalarıyla şok etkisi yarattı.

Berkay dün akşam ekranlara gelen son bölümde; “Ben bundan sonra takım olarak değil, bireysel olarak düşünüyorum. Bireysel olarak düşündüğümde ise 4 kişiyle birlikte finale gitmek istiyorum. Bu sebepten dolayı Aleyna’nın adını söyleyeceğim” sözlerini dile getirmişti ki, Aleyna ise “Ben burada Poyraz’ın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bunlar Poyraz’ın sözleri” diyerek bir açıklama yapmıştı. Peki, Survivor Panorama ekibi neden kavga etti?

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11 Haz 2021 - 20:37 Ankara- Yaşam

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