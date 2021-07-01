Koronavirüs Aşısından Hemen Sonra Banyo Yapılır Mı? Biontech Aşı Olduktan Sonra Banyo Yapılır Mı?

Aşı çalışmalarının hızlanması ile beraber aşı sonrası yapılması ve yapılmaması gerekenler bir kez daha gündeme geliyor. Aşılanmada yeni bir adım daha atan Türkiye, koronavirüs aşısının yaşını 40’a çekiyor. Üç farklı şirketle aşı anlaşmasına giden Sağlık Bakanlığı, aşıların yan etkilerini de kamuoyu ile sıklıkla paylaşıyor. Yeniden hızlanan aşılanma, vatandaşların bazı konuları merak etmesine neden oluyor. Yazın sıcak aylarında da devam edecek olan aşılanma özellikle koronavirüs aşısından sonra banyo alınıp alınmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.