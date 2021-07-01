Koronavirüs Aşısından Hemen Sonra Banyo Yapılır Mı? Biontech Aşı Olduktan Sonra Banyo Yapılır Mı?
Türkiye’de koronavirüs aşısı yaşının 40 yaşa inmesiyle birlikte, aşılanmada ciddi bir hızlanma kaydediliyor. Üç ayrı aşı şirketiyle anlaşan Türkiye, vatandaşlarına koronavirüs aşısı olmada seçenekler de sunuyor. Koronavirüs aşısı karşısında kafası karışan vatandaşlar, aşıların yan etkisi olup olmadığını ve aşıdan sonra banyo yapıp yapamayacağını merak ediyor. Koronavirüs aşısından sonra banyo yapılır mı? İşte, aşı olduktan sonra yapılması gereken şeyler...
Aşı çalışmalarının hızlanması ile beraber aşı sonrası yapılması ve yapılmaması gerekenler bir kez daha gündeme geliyor. Aşılanmada yeni bir adım daha atan Türkiye, koronavirüs aşısının yaşını 40’a çekiyor. Üç farklı şirketle aşı anlaşmasına giden Sağlık Bakanlığı, aşıların yan etkilerini de kamuoyu ile sıklıkla paylaşıyor. Yeniden hızlanan aşılanma, vatandaşların bazı konuları merak etmesine neden oluyor. Yazın sıcak aylarında da devam edecek olan aşılanma özellikle koronavirüs aşısından sonra banyo alınıp alınmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.
01 Tem 2021 - 23:03 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.