Meclis Durumun Ciddiyetine Vardı! Meclis Araştırma Komisyonu Resmen Kuruldu! Karar Resmi Gazete'de!
Türkiye denizlerini kaybetmek üzere. Maalesef bu saatten sonra yapılacak müdahaleler uzmanların yorumlarına göre yüzeysel olacak. Kalıcı çözüm yollarının bulunabilmesi için TBMM'de uzun zamandır talep edilen ve ret edilen komisyonların aksine Müsilaj araştırma komisyonu kurulma kararı alındı. Karar resmi gazetede yayınlandı.
Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu karara göre, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kararlaştırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.