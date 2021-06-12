Ankara Koronavirüs Salgınında Virüse Aşı Darbesi! Sağlık Bakanı Koca Art Arda Müjdelerini Duyurdu! Twitter Sallanıyor, Tam Tamına 500 Bin...

Güncel olarak değişen Koronavirüs vaka tablosu ise kısa bir süre önce yayınlandı. Dikkatleri üzerine çeken bir düşül yaşanırken; uygulanan yasakların ve bireylerin aşı olması vakaların biteceğine işaret etti! Peki, güncel Koronavirüs tablosunda vaka sayısı kaç oldu?

11 Haziran itibariyle toplamda 224.128 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden sadece 6.261 kişide test pozitif olarak kendini gösterdi. Hastanede tedavi gören kişi sayısı ise belli bir oranda düşüş yaşayarak; 561 kişi oldu. Vefat eden kişi sayısı ise toplamda 69 kişi oldu. Kısa bir süre önce 100’lerden düşen ölüm sayısı ise derin bir nefes aldırdı. İyileşen ve evinde karantinası biten kişi sayısı ise 6.217 kişi oldu.



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