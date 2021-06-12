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- 12 Haz 2021 - 13:49 G: 12 Haz 2021 - 13:53

Ankaralılar Araçlarınızı Kontrol Edin! Otomobil Çetesi Çökertildi! Yurtdışı Araçlara Şase Numarası Vuruyorlar!

Ankara merkezli lüks otomobil çetesine "22 ayar" operasyonu düzenlendi. Yurtdışından gelen araçlara hurda araç şase numaraları vuran ve Elebaşılığını 2 kuyumcu kardeşin yaptığı belirlenen suç örgütü çökertildi. Yurt dışından getirdiği 22 araca el konuldu Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İşte detaylar...

Başkentte ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından getirdikleri lüks otomobillere kopyalayarak piyasaya sürdüğü belirlenen suç örgütü, polisin "22 ayar" isimli operasyonuyla çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığı öne sürülen suç örgütünün izine ulaştı.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından elebaşılığını kuyumcu 2 kardeşin yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik Ankara merkezli 3 ilde "22 ayar" ismi verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ve Ömer Ö. ile C.Ö, B.Y, B.A. ve R.D. gözaltına alındı. Zanlıların yurt dışından getirdikleri 22 araca ise el konuldu.

Zanlıların, Edirne'den Türkiye'ye soktukları otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip sattıkları belirlendi. Suç örgütü üyelerinin 22 lüks otomobilin satışından yüklü miktarda kazanç elde ettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemal Ö. ile Ömer Ö. tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 Haz 2021 - 13:49 AA Ankara- Gündem

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