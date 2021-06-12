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- 12 Haz 2021 - 16:42 G: 12 Haz 2021 - 17:01

Son Yaz Dizisine Acı Veda! FOX TV Olaya El Attı… Yeniden Gelecek Deniyordu, Resti Duyurdu! Bundan Sonra Hayal Olarak Bile Yer Almayacak!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Son Yaz dizisi kısa bir süre önce ekranlara kısa bir ara verdi. Ekranlara yeniden Eylül ayı gibi geleceği düşünülen Son Yaz dizisinde yer alan başarılı oyuncu Funda Eryiğit ise diziden ayrıldığını resmen açıkladı.

Dizi sevenleri başarılı oyucunun yeniden Son Yaz’da olacağını düşünse bile diziye acı bir şekilde veda etmiş ve yürekleri yakmıştı. Son Yaz dizisinden resmi olarak ayrıldığını duyuran Funda Eryiğit ise bundan sonra dizide hayal olarak bile yer almayacak!

Başrollerinde Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Ali Atay'ın yer aldığı Son Yaz dizisi 21. Bölümüyle ekranlara vedasını duyurmuştu. Final yapılacağı düşünülürken sezon finali yaparak dönem dizileri arasında yerini alacak olan Son Yaz, sezon finaliyle hem sevindirmiş hem de üzmüştü. Peki, dizide Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit nasıl bir paylaşım yaptı?

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12 Haz 2021 - 16:42 Ankara- Yaşam

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