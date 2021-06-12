Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! “Çıkart O Formayı, Acun Abiden…” Stüdyoda Tansiyon Had Safhaya Çıktı! Semih Öztürk Araya Girdi!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor Ekstra’da Berkay’ın son yapmış olduğu hamle gündem haline geldi. Milyonları şok içerisinde bırakan Berkay, sadece 5 gün önce “Ben karşı taraftan birinin gitmesini isterim” demiş, 5 gün sonra ise eleme konseyinde “Ben Aleyna Kalaycıoğlu’nun gitmesini istiyorum” sözlerini dile getirmişti.

Bunun üzerine programda konuyu ele alan Survivor Ekstra ekibi, eleme konseyinden hemen önce Berkay’ın Mavi takımların yanına gidip, hem mavi takıma sarılması hem de “Mavi sarılması” demesi Furkan Dede’yi çılgına çevirdi. “Sen git o formayı çıkart. Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da Mavi takıma geç” sözlerini dile getirdi. Bundan sonra yarışma hakkında skandal bir gerçeğe daha değindi.



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