Serenay Sarıkaya’dan Bikinisiyle Servet Şov! Sadece 3 Parça İçin 14 Ev Kirasını Üzerine Giydi! Geçim Derdi Olanlar Deliye Döndü! “Yazıklar Olsun”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, bikinisiyle adeta servet şov yaptı! Sadece 3 parça için aylık kirası 800 lira olan 14 ev üzerine giydi! Geçim derdi olan vatandaş ise “Yazıklar olsun, çöpten ekmek toplayan var bu ülkede!” yorumlarını yaptılar. Sevilen oyuncunun bikinisinin fiyatı ise dudakları uçuklattı! Peki, güzel oyuncu Serenay Sarıkaya 3 parça için ne kadar ödedi?
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu Eylül’de çekimleri başlayacak olan Şahmeran dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Daha önce ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisine gireceği konuşulmuş, daha sonra ise Sadakatsiz dizisine Asya’nın yerine geleceği iddia edilmişti. Fakat her iki dizide de yer almayan başarılı oyuncu, tercihini dijital platformdan yana kullanmış ve Netflix dizisini seçmişti.
Kısa bir süre önce ise Bvlgari isimli bir markanın reklam yüzü olmuş olan Serenay Sarıkaya’nın markanın 330 bin euro'luk kolyesini ve 45 bin euro'luk yüzük takmıştı. Dünyaca ünlü bir marka olan Bvlgari’nin Türkiye reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya’nın rekor bir ücrete anlaştığı konuşulmuştu. Güzel oyuncu ise bu markadan ne kadar aldığını açıklamamıştı. Peki, Serenay Sarıkaya’nın bikinisinin fiyatı ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.