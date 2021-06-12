Survivor Ayşe – Poyraz Bitti! Büyük Aşka Gölge Düştü, Ayşe’yi Öpe Öpe Bitiremedi, Poyraz Çılgına Döndü! Hesabını Survivor Bitiminde Alacak!
Survivor Ayşe ve Poyraz çifti bitti! Büyük aşka Yunan takımda yer alan bir ismin gölgesi düştü. Türk ve Yunan karılık oynanan bir oyundan sonra Ayşe’yi öpe öpe bitiremeyen Yunan takım oyuncusu iddialara göre; hem Ayşe’ye aşık oldu, hem de Poyraz’ın sinirden çılgına dönmesine neden oldu. Bunun yanında birçok sosyal medya kullanıcısı ise sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe’nin o isim tarafından öpülmesinin hesabını Survivor bitiminde alacağı konuşulmaya başlandı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada Batuhan ve Aleyna’nın aşk yaşadıkları konuşulurken adada aşk yaşadıkları iddia edilen bir diğer çiftte Ayşe ve Poyraz olmuştu. Oyun kazanmalarından sonra birbirlerine sarılmaları, sık sık aynı ortamda yalnız kalmaları, ödül oyunlarında birbirlerine olan iltifatları Ayşe ve Poyraz’ın yaşadıkları aşk için kanıt olarak gösterilmişti.
Yakın zamanda bir ödül alan takımdan Ayşe ve Poyraz ise yan yana gelmişti. Ayşe, Poyraz’a “Gel anne ve babana eşyalar bakalım. Birbirimizi ne alacağımıza kadar öğrendik çok güzel bir şey değil mi?” sorusunu yöneltmişti. Poyraz ise Ayşe’ye “O kadar çok vakit geçirdik ki bu normal” sözlerini dile getirmişti. Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.