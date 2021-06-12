Survivor Ayşe – Poyraz Bitti! Büyük Aşka Gölge Düştü, Ayşe’yi Öpe Öpe Bitiremedi, Poyraz Çılgına Döndü! Hesabını Survivor Bitiminde Alacak!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada Batuhan ve Aleyna’nın aşk yaşadıkları konuşulurken adada aşk yaşadıkları iddia edilen bir diğer çiftte Ayşe ve Poyraz olmuştu. Oyun kazanmalarından sonra birbirlerine sarılmaları, sık sık aynı ortamda yalnız kalmaları, ödül oyunlarında birbirlerine olan iltifatları Ayşe ve Poyraz’ın yaşadıkları aşk için kanıt olarak gösterilmişti.

Yakın zamanda bir ödül alan takımdan Ayşe ve Poyraz ise yan yana gelmişti. Ayşe, Poyraz’a “Gel anne ve babana eşyalar bakalım. Birbirimizi ne alacağımıza kadar öğrendik çok güzel bir şey değil mi?” sorusunu yöneltmişti. Poyraz ise Ayşe’ye “O kadar çok vakit geçirdik ki bu normal” sözlerini dile getirmişti. Peki, neler oluyor?



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