Camdaki Kız Nalan’ın Gelinliği Satış Rekoru Kırdı! Camdaki Kız Nalan Burcu Biricik Gelinliğinin Markası Ne? Gelinliğin Fiyatı Ne Kadar?

Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu gibi isimler yer alırken; kadroda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Dikkatleri üzerine çeken 9. Bölümde ise Sedat ve Nalan’ın düğün hazırlıkları ve düğünü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sevilen oyuncu Burcu Biricik’in giydiği gelinliği giymek isteyen yeni gelin adayları dükkanın kapısını çaldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan habere manşet için “Alo, Nalan’ın gelinliği siz de mi?” başlığı atılmıştı. Gelinliğin sahibi olan Lale Baş ise çok özel açıklamalarda bulundu. Gelinliğin fiyatını ve özelliklerini anlatan Baş, şok etkisi yarattı! Peki, bu güzel gelinliğin fiyatı ne kadardı?



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