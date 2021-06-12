Camdaki Kız Nalan’ın Gelinliği Satış Rekoru Kırdı! Gelinlikçi İsyan Etti, Telefonları Asla Susmuyor! Gece Bile Arayanlar Var…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin sezon finali geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Nalan ve Sedat’ın düğünü izlenme rekorları kırarken; tek rekor kıran elbette ki bu değildi! Nalan’ın üzerine giymiş olduğu gelinlik düğün sezonu yapan milyonlarca kadın tarafından beğenildi ve ortalık karıştı!
Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu gibi isimler yer alırken; kadroda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Dikkatleri üzerine çeken 9. Bölümde ise Sedat ve Nalan’ın düğün hazırlıkları ve düğünü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sevilen oyuncu Burcu Biricik’in giydiği gelinliği giymek isteyen yeni gelin adayları dükkanın kapısını çaldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan habere manşet için “Alo, Nalan’ın gelinliği siz de mi?” başlığı atılmıştı. Gelinliğin sahibi olan Lale Baş ise çok özel açıklamalarda bulundu. Gelinliğin fiyatını ve özelliklerini anlatan Baş, şok etkisi yarattı! Peki, bu güzel gelinliğin fiyatı ne kadardı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.