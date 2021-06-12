Müge Anlı’da Kripto Para Bir Gencin Canına Mal Oldu! Gözü Yaşlı Anne Stüdyoyu Paraladı! Sadece 27 Yaşındaydı… Müge Anlı Paramparça Oldu!

Müge Anlı ise olaya el atar atmaz Jandarma ekiplerini ve kendi ekibini ayağa kaldırdı. Acılı anne ise gözyaşları içerisinde çocuğunun başına gelebileceklerini sıraladı. Henüz 27 yaşında olan ve sınava hazırlanan Abdülkadir için çalışmalar başlar başlamaz canlı yayına ise bir telefon bağlantısı yapıldı.

Abdülkadir Bey’in arkadaşı olduğunu iddia eden isim; “Abdülkadir benden kaybolduğu gün 1400 lira para istedi. Bende verdim, bana “Akşam söz vereceğim” dedi ama aradım ulaşamadım. Açmadı telefonlarımı şimdi ekranlarda görünce şok oldum. Sürekli arkadaşlarından borç alırdı” sözlerini dile getirdi. Devamında ise skandal olaylar arka arkaya yaşandı!



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