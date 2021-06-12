Müge Anlı’da Kripto Para Bir Gencin Canına Mal Oldu! Gözü Yaşlı Anne Stüdyoyu Paraladı! Sadece 27 Yaşındaydı… Müge Anlı Paramparça Oldu!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da kripto para işleriyle uğraştığı düşünülen Abdülkadir Bey’in öldürüldüğünden şüpheleniliyor! Acılı anne ve kardeş ise stüdyoda gözyaşlarını döke döke harap oldular. Kardeşlerinin başına bir şey geldiğinden şüphelenen abla harekete geçmiş ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programından yardım istemişti.
Müge Anlı ise olaya el atar atmaz Jandarma ekiplerini ve kendi ekibini ayağa kaldırdı. Acılı anne ise gözyaşları içerisinde çocuğunun başına gelebileceklerini sıraladı. Henüz 27 yaşında olan ve sınava hazırlanan Abdülkadir için çalışmalar başlar başlamaz canlı yayına ise bir telefon bağlantısı yapıldı.
Abdülkadir Bey’in arkadaşı olduğunu iddia eden isim; “Abdülkadir benden kaybolduğu gün 1400 lira para istedi. Bende verdim, bana “Akşam söz vereceğim” dedi ama aradım ulaşamadım. Açmadı telefonlarımı şimdi ekranlarda görünce şok oldum. Sürekli arkadaşlarından borç alırdı” sözlerini dile getirdi. Devamında ise skandal olaylar arka arkaya yaşandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.