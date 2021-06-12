Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Haz 2021 - 19:45 G: 12 Haz 2021 - 20:01

Müge Anlı’da Kripto Para Bir Gencin Canına Mal Oldu! Gözü Yaşlı Anne Stüdyoyu Paraladı! Sadece 27 Yaşındaydı… Müge Anlı Paramparça Oldu!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da kripto para işleriyle uğraştığı düşünülen Abdülkadir Bey’in öldürüldüğünden şüpheleniliyor! Acılı anne ve kardeş ise stüdyoda gözyaşlarını döke döke harap oldular. Kardeşlerinin başına bir şey geldiğinden şüphelenen abla harekete geçmiş ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programından yardım istemişti.

Müge Anlı ise olaya el atar atmaz Jandarma ekiplerini ve kendi ekibini ayağa kaldırdı. Acılı anne ise gözyaşları içerisinde çocuğunun başına gelebileceklerini sıraladı. Henüz 27 yaşında olan ve sınava hazırlanan Abdülkadir için çalışmalar başlar başlamaz canlı yayına ise bir telefon bağlantısı yapıldı.

Abdülkadir Bey’in arkadaşı olduğunu iddia eden isim; “Abdülkadir benden kaybolduğu gün 1400 lira para istedi. Bende verdim, bana “Akşam söz vereceğim” dedi ama aradım ulaşamadım. Açmadı telefonlarımı şimdi ekranlarda görünce şok oldum. Sürekli arkadaşlarından borç alırdı” sözlerini dile getirdi. Devamında ise skandal olaylar arka arkaya yaşandı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

12 Haz 2021 - 19:45 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 11 Haziran 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 11 Haziran 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’nın Final Tarihi Belli Oldu! ATV Olaya El Attı, Seçimini Yaptı! Müge Bitiyor; Esra Kök Salıyor! Karar Resmen Verildi! mask
Müge Anlı’nın Final Tarihi Belli Oldu! ATV Olaya El Attı, Seçimini Yaptı! Müge Bitiyor; Esra Kök Salıyor! Karar Resmen Verildi!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 10 Haziran 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da Rezil Olay! 18 Yaşında Uygunsuz Görselleriyle Şantaj Üzerine Şantaj Aldı! Annesinin Başına Evlilik Cüzdanını Çaldı! “Bu Nasıl Devir Böyle!” mask
Müge Anlı’da Rezil Olay! 18 Yaşında Uygunsuz Görselleriyle Şantaj Üzerine Şantaj Aldı! Annesinin Başına Evlilik Cüzdanını Çaldı! “Bu Nasıl Devir Böyle!”
Müge Anlı ve Rahmi Özkan’a Yaptığıyla Tepki Topladı! Bıçak Kemiğe Dayandı, Resti Çekti Çekecek! “Bu İlk Olan Bir Şey Değil” mask
Müge Anlı ve Rahmi Özkan’a Yaptığıyla Tepki Topladı! Bıçak Kemiğe Dayandı, Resti Çekti Çekecek! “Bu İlk Olan Bir Şey Değil”
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı izle!
Müge Anlı’da Tektaş Reklamı 18 Yaşındaki Bir Kızı Ailesinden Ayırdı! Evli ve 2 Çocuklu Adama Kaçtı, Dünyası Başına Yıkıldı! mask
Müge Anlı’da Tektaş Reklamı 18 Yaşındaki Bir Kızı Ailesinden Ayırdı! Evli ve 2 Çocuklu Adama Kaçtı, Dünyası Başına Yıkıldı!
Şef Akademi Arda Türkmen Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı? mask
Şef Akademi Arda Türkmen Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Haziran 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Haziran 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da Hakaretler, Küfürler Havada Uçuştu! Öz Kızına “İkiyüzlü” Dedi, Stüdyo Karıştı! “Dondurma Alacağım” Diyerek 2 Çocuklu, Evli Adama… mask
Müge Anlı’da Hakaretler, Küfürler Havada Uçuştu! Öz Kızına “İkiyüzlü” Dedi, Stüdyo Karıştı! “Dondurma Alacağım” Diyerek 2 Çocuklu, Evli Adama…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Nalan’ın Gelinliği Satış Rekoru Kırdı! Gelinlikçi İsyan Etti, Telefonları Asla Susmuyor! Gece Bile Arayanlar Var… mask
Camdaki Kız Nalan’ın Gelinliği Satış Rekoru Kırdı! Gelinlikçi İsyan Etti, Telefonları Asla Susmuyor! Gece Bile Arayanlar Var…
Maraşlı'nın Mahur'u Ağızların Açık Bıraktı! Alina Boz Bu Gerçekleri Dizlerin Titremesine Neden Oldu! Kimse Bunu Zerre Beklemiyordu ama Gerçek... mask
Maraşlı'nın Mahur'u Ağızların Açık Bıraktı! Alina Boz Bu Gerçekleri Dizlerin Titremesine Neden Oldu! Kimse Bunu Zerre Beklemiyordu ama Gerçek...
Survivor Ayşe – Poyraz Bitti! Büyük Aşka Gölge Düştü, Ayşe’yi Öpe Öpe Bitiremedi, Poyraz Çılgına Döndü! Hesabını Survivor Bitiminde Alacak! mask
Survivor Ayşe – Poyraz Bitti! Büyük Aşka Gölge Düştü, Ayşe’yi Öpe Öpe Bitiremedi, Poyraz Çılgına Döndü! Hesabını Survivor Bitiminde Alacak!
Serenay Sarıkaya’dan Bikinisiyle Servet Şov! Sadece 3 Parça İçin 14 Ev Kirasını Üzerine Giydi! Geçim Derdi Olanlar Deliye Döndü! “Yazıklar Olsun” mask
Serenay Sarıkaya’dan Bikinisiyle Servet Şov! Sadece 3 Parça İçin 14 Ev Kirasını Üzerine Giydi! Geçim Derdi Olanlar Deliye Döndü! “Yazıklar Olsun”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! “Çıkart O Formayı, Acun Abiden…” Stüdyoda Tansiyon Had Safhaya Çıktı! Semih Öztürk Araya Girdi! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çılgına Döndü! “Çıkart O Formayı, Acun Abiden…” Stüdyoda Tansiyon Had Safhaya Çıktı! Semih Öztürk Araya Girdi!
Son Yaz Dizisine Acı Veda! FOX TV Olaya El Attı… Yeniden Gelecek Deniyordu, Resti Duyurdu! Bundan Sonra Hayal Olarak Bile Yer Almayacak! mask
Son Yaz Dizisine Acı Veda! FOX TV Olaya El Attı… Yeniden Gelecek Deniyordu, Resti Duyurdu! Bundan Sonra Hayal Olarak Bile Yer Almayacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status