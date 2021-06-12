Survivor Yarışması İfşalandı! Hem Dokunulmazlığı Kazanan İsim Hem de Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Son Noktaya Geldi, Dur Durak Bilinmiyor…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümü resmen ifşalandı. Acun Ilıcalı’nın bin bir emeklerle ekranlara getirdiği yarışmanın böyle bir ifşayla gündeme gelmesi skandala yol açtı. Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümle birlikte 3. Eleme adayı seçilecek ve SMS oylarına göre Pazar gecesi bir eleme yaşanacak!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımın son bölümünde Berkay, skandala imzasını atmış ve binlerce tepki almıştı. İlk dokunulmazlığı kazan isim Poyraz olurken; “Ben normalde kendi takımımdan bir ismi söyleyecektim ama son oyundan sonra fikrim değişti. Burası artık bireysel olarak düşüneceğimiz bir kısım. Bu hafta kendi takımımdan değil ama adada görmek istemediğim iki isim var onlardan birini söyleyeceğim. Bunlardan ilki Batuhan ikincisi ise Aleyna” sözlerini dile getirmişti.
Daha sonra ise Batuhan’ı eleme potasına koymuş, “Bir sonraki dokunulmazlığı kazanarak Aleyna’yı söyleyeceğim” sözlerini dile getirmişti. İkinci dokunulmazlığı kazanan Berkay ise çok yakın arkadaşı Poyraz’ın yarım kalan işini halletmiş ve Aleyna’yı potaya göndermişti. Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim ise ifşa edildi! Bununla birlikte Pazar günü elenecek isimde ortaya çıktı! İşte o isim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.