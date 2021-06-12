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- 12 Haz 2021 - 20:48 G: 12 Haz 2021 - 21:31

Hande Erçel Çekim Yaparken Bayıldı! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Kerem Bürsin’in Eli Ayağına Dolaştı! Sağlık Durumu…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sırada Hande Erçel, bir anda bayıldı! Apar topar hastaneye kaldırıldığı düşünülen güzel oyuncunun sevgilisinin eli ayağına dolaştı! Hayranlarını büyük bir panik içerisinde bırakan Hande Erçel’in sağlık durumu ise merak edildi! Peki, neler oluyor?

İkinci sezonun ilk bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmiş ve reyting rekorlarını kırmıştı. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı başarılı dizinin yeni bölümüne ait bir video sosyal medyada ve magazin dünyasına sızdırıldı. Gizli çekim yapılan kamera karşısında izleyenleri dehşete düşüren olay ise ağızları açık bıraktı!

Her hareketiyle olay olan Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncusu Hande Erçel’in bayılma anlarının perde arkası ise olay bitiminden sonra ortaya çıktı. Milyonların içlerini titreten bayılmanın perde arkasında Hande Erçel’in sağlık sorunları mı vardı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Haz 2021 - 20:48 Ankara- Yaşam

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