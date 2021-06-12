Hande Erçel Çekim Yaparken Bayıldı! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Kerem Bürsin’in Eli Ayağına Dolaştı! Sağlık Durumu…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sırada Hande Erçel, bir anda bayıldı! Apar topar hastaneye kaldırıldığı düşünülen güzel oyuncunun sevgilisinin eli ayağına dolaştı! Hayranlarını büyük bir panik içerisinde bırakan Hande Erçel’in sağlık durumu ise merak edildi! Peki, neler oluyor?
İkinci sezonun ilk bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmiş ve reyting rekorlarını kırmıştı. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı başarılı dizinin yeni bölümüne ait bir video sosyal medyada ve magazin dünyasına sızdırıldı. Gizli çekim yapılan kamera karşısında izleyenleri dehşete düşüren olay ise ağızları açık bıraktı!
Her hareketiyle olay olan Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncusu Hande Erçel’in bayılma anlarının perde arkası ise olay bitiminden sonra ortaya çıktı. Milyonların içlerini titreten bayılmanın perde arkasında Hande Erçel’in sağlık sorunları mı vardı? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.