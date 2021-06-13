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- 13 Haz 2021 - 12:42 G: 13 Haz 2021 - 12:51

İbo Show’da Şiddet! İbrahim Tatlıses Her Şeyi Açıkladı, Stüdyoda İpler Gerildi! Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki…

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından bir olan İbo Show’da İbrahim Tatlıses’ten şiddet itirafı geldi! O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken konuklar ise olay karşısında şok geçirdi. Her şeyi tek tek anlatan İbrahim Tatlıses, izleyenlere de büyük bir şok yaşattı! Peki, neler oluyor?

9 yıl sonra yeniden ekranlara gelen ve her hafta Cumartesi günleri STAR TV tarafından yayınlanan İbo Show, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümünde farklı bir olayın yaşandığı İbo Show’un son bölüm konukları ise büyük olay yarattı.

Geçtiğimiz hafta konuk olarak; Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer, Aydemir Akbaş ve Özgür Alter gibi birbirinden başarılı isimler katılmıştı. Mahmut Tuncer’in İbrahim Tatlıses hakkında itirafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Sadece tavla yüzünden küstüklerini açıklayan Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses’ten “Pi sana! 7. Kavgamızı anlatıyorsun ama 8. Çıkacak şimdi” sözlerini dile getirmişti. Peki, yeni bölümde neler oldu?

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13 Haz 2021 - 12:42 Ankara- Yaşam

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