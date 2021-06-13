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- 13 Haz 2021 - 13:11 G: 13 Haz 2021 - 13:35

Survivor’da Mide Bulandıran Hamilelik! Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasını Yayından Kaldırıyor! “Yazıklar Olsun, İğrençsiniz!” O Yarışmacılar Bir Araya Gelip Geceleri...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında mide bulandıran bir olay yaşandı! Ekranlara gelen yarışmada ortaya çıkan gerçekler ise seyirciyi çileden çıkartı! “Yazıklar olsun, iğrençsiniz!” yorumları ise arka arkaya geldi. Acun Ilıcalı’nın ise olanlardan sonra yarışmayı yayından kaldıracağı iddia edildi! Survivor’da bulunan o yarışmacılar bir araya gelip geceleri…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın dikkatleri üzerine çeken bölümlerinde skandal olaylar arka arkaya yaşanıyor. Finale kısa bir süre kalmışken ekranlardaki başarını koruyamaya devam eden Survivor’da ise mide bulandıran bir hamilelik testi olayı yaşandı!

Survivor’un bilindiği üzere üç farklı tipi bulunuyor. Bunlardan ilki Survivor Türkiye olurken; ikincisi ise Survivor Yunanistan. Üçüncüsü ise Survivor Romanya olarak seyircilerin karşısına çıkıyor. Survivor Türkiye, Survivor Yunanistan ve Survivor Romanya’ya göre daha az skandallı geçiyor. Survivor Yunanistan adasında ise olaylar diz boyu!

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13 Haz 2021 - 13:11 Ankara- Yaşam

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