Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Yanlışlıkla Ağzından Elenecek İsmi Kaçırdı, Her Şey İfşalandı! Meğer Elenecek İsim…
ATV ekranlarının en sevilen ayrışmalarından biri olan Survivor yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Ekranlara gelecek olman yeni bölümde ise yarışmadan ayrılacak isim resmen ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın adamlarından biri olan isimin açıklamasıyla sosyal medya karıştı ve “Acun Ilıcalı’nın topuğuna sıktı” yorumlarını yapıldı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Artık bireysele dönene tüm yarışmacılar ise hem kendi takımlarından hem de karşı takımdan istedikleri isimleri eleme fırsatı bulabileceklerdi. Berkay ise kendi takımından bir ismi eleme potasına koyarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Poyraz’ın dokunulmazlığı kazanmasıyla birlikte Batuhan eleme potasına girmişti. İkinci dokunulmazlığı ise Berkay alarak; kendi takımından Aleyna’nın ismini söylemişti. Aleyna ikini eleme adayı olurken; üçüncü eleme adayı ise yine Berkay’ın dokunulmazlığı almasıyla Ayşe olmuştu. Aleyna, Ayşe ve Batuhan eleme adayları olurken; yarışmadan elenecek isim ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.