Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Yanlışlıkla Ağzından Elenecek İsmi Kaçırdı, Her Şey İfşalandı! Meğer Elenecek İsim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Artık bireysele dönene tüm yarışmacılar ise hem kendi takımlarından hem de karşı takımdan istedikleri isimleri eleme fırsatı bulabileceklerdi. Berkay ise kendi takımından bir ismi eleme potasına koyarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Poyraz’ın dokunulmazlığı kazanmasıyla birlikte Batuhan eleme potasına girmişti. İkinci dokunulmazlığı ise Berkay alarak; kendi takımından Aleyna’nın ismini söylemişti. Aleyna ikini eleme adayı olurken; üçüncü eleme adayı ise yine Berkay’ın dokunulmazlığı almasıyla Ayşe olmuştu. Aleyna, Ayşe ve Batuhan eleme adayları olurken; yarışmadan elenecek isim ortaya çıktı!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

