Kurtlar Vadisi Ekibi Sinir Krizi Yaşayacak! Taciz Olayı Milyonları Ayağa Kaldırdı! “Utanmaz Adam” Destekler Arka Arkaya Geliyor…
Kurtlar Vadisi ekibi sinir krizi yaşayacak! Kurtlar Vadisi dizisinde uzun yıllar boyunca avcı Leyla rolüne hayat vermiş olan Çiğdem Batur, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Taciz edildiğini dile getiren Çiğdem Batur’a binlerce destek mesajı arka arkaya geldi. Birçok kişi ise Çiğdem Batur’un sapığı hakkında; “Yazıklar olsun sana utanmaz adam” yorumlarında bulundular.
Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan Çiğdem Batur, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Skandal iddialarda bulunan Çiğdem Batur’un sözleri sosyal medyada duyulmasıyla amacıyla yayıldı.
Şimdilerde Show TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Kuaförüm Sensin’de sunuculuk yaparak karşımıza çıkan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.