Kurtlar Vadisi Ekibi Sinir Krizi Yaşayacak! Taciz Olayı Milyonları Ayağa Kaldırdı! “Utanmaz Adam” Destekler Arka Arkaya Geliyor…

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan Çiğdem Batur, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Skandal iddialarda bulunan Çiğdem Batur’un sözleri sosyal medyada duyulmasıyla amacıyla yayıldı.

Şimdilerde Show TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Kuaförüm Sensin’de sunuculuk yaparak karşımıza çıkan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

