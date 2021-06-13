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- 13 Haz 2021 - 16:33 G: 13 Haz 2021 - 16:56

Demet Özdemir’den İç Çamaşırsız Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı! Bir Kez Daha Cesaretini Gösterdi, Sütyen Giymedi! Yorumlar Yangınlarla Doldu!

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vererek adını tüm dünyaya duyurmuş olan Demet Özdemir’den iç çamaşırsız pozlar arka arkaya geldi. Cesaretini göstererek bir paylaşım yapan Demet Özdemir’in sütyeninin olamaması da sevenlerinin gözünden kaçmadı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte Ocak ayında sevgili olduğu Oğuzhan Koç’la birlikte Antalya’ya tatile giden Demet Özdemir, tatile doymak bilmedi. Oğuzhan Koç’la gitmiş olduğu tatilin hemen arkasından arkadaşlarıyla da tatile giden güzel oyuncu, sevenleriyle tatil pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Sevilen oyuncunun tatil pozları ise kısa sürede binlerce beğeniş ve yorum aldı. Birçok ünlü isimden yorum alan Demet Özdemir, bu sefer sütyensiz olmasıyla ön plana çıktı. Üzerinden fıstık yeşili bir elbise olan güzel oyuncunun tüm çekiciliği ortaya çıkınca yorumlar hep alev emojileriyle dolup taştı! İşte Demet Özdemir’den gelen o iç çamaşırsız paylaşım!

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13 Haz 2021 - 16:33 Ankara- Yaşam

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