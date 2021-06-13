Demet Özdemir’den İç Çamaşırsız Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı! Bir Kez Daha Cesaretini Gösterdi, Sütyen Giymedi! Yorumlar Yangınlarla Doldu!
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vererek adını tüm dünyaya duyurmuş olan Demet Özdemir’den iç çamaşırsız pozlar arka arkaya geldi. Cesaretini göstererek bir paylaşım yapan Demet Özdemir’in sütyeninin olamaması da sevenlerinin gözünden kaçmadı!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte Ocak ayında sevgili olduğu Oğuzhan Koç’la birlikte Antalya’ya tatile giden Demet Özdemir, tatile doymak bilmedi. Oğuzhan Koç’la gitmiş olduğu tatilin hemen arkasından arkadaşlarıyla da tatile giden güzel oyuncu, sevenleriyle tatil pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.
Sevilen oyuncunun tatil pozları ise kısa sürede binlerce beğeniş ve yorum aldı. Birçok ünlü isimden yorum alan Demet Özdemir, bu sefer sütyensiz olmasıyla ön plana çıktı. Üzerinden fıstık yeşili bir elbise olan güzel oyuncunun tüm çekiciliği ortaya çıkınca yorumlar hep alev emojileriyle dolup taştı! İşte Demet Özdemir’den gelen o iç çamaşırsız paylaşım!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.