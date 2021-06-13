Demet Özdemir’den İç Çamaşırsız Pozlarıyla Akılları Başlardan Aldı! Bir Kez Daha Cesaretini Gösterdi, Sütyen Giymedi! Yorumlar Yangınlarla Doldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte Ocak ayında sevgili olduğu Oğuzhan Koç’la birlikte Antalya’ya tatile giden Demet Özdemir, tatile doymak bilmedi. Oğuzhan Koç’la gitmiş olduğu tatilin hemen arkasından arkadaşlarıyla da tatile giden güzel oyuncu, sevenleriyle tatil pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Sevilen oyuncunun tatil pozları ise kısa sürede binlerce beğeniş ve yorum aldı. Birçok ünlü isimden yorum alan Demet Özdemir, bu sefer sütyensiz olmasıyla ön plana çıktı. Üzerinden fıstık yeşili bir elbise olan güzel oyuncunun tüm çekiciliği ortaya çıkınca yorumlar hep alev emojileriyle dolup taştı! İşte Demet Özdemir’den gelen o iç çamaşırsız paylaşım!



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