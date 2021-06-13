Alişan Yargı Dağıttı! Vitesi 5’e Taktı, Buse Varol Kayıtsız Kalamadı, Cevabını Verdi! Sosyal Medya Sadece O Anlara Kilitlendi!

Eşine çok kıymet ve değer verdiğiyle bilinen Alişan, son zamanların en sevilen isimlerinden birisi olmayı başardı. Buse Varol’la evliliklerinin ardından ikinci kez baba olmuştu. Kızı Eliz’i kucağına alan başarılı isim, sosyal medya hesabından ise hem kızıyla hem de ailesiyle birçok paylaşım yapıyor.

Dikkatleri üzerine çeken paylaşımları ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Özellikle Alişan’ın doğum gününde paylaşmış olduğu fotoğraf ve not çok beğenilmiş; birçok evli çift tarafından kullanılmıştı. Eşine “Hayatımın en doğru kararı” diyerek seslenen Alişan, şimdi ise yargı dağıttı! Neler oluyor?



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