Alişan Yargı Dağıttı! Vitesi 5’e Taktı, Buse Varol Kayıtsız Kalamadı, Cevabını Verdi! Sosyal Medya Sadece O Anlara Kilitlendi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, sosyal medya üzerinden eşiyle bir paylaşım yaparak adeta yargı dağıttı! “Vitesi beşe takmış gidiyor! Hastayız sana Alişan” yorumlarını alan Alişan, gündeme bomba gibi düşerken; eşi Buse Varol ise kayıtsız kalmadı ve anında cevabını verdi! Sosyal medya kullanıcıları ise sadece bu anlara kilitlendi!
Eşine çok kıymet ve değer verdiğiyle bilinen Alişan, son zamanların en sevilen isimlerinden birisi olmayı başardı. Buse Varol’la evliliklerinin ardından ikinci kez baba olmuştu. Kızı Eliz’i kucağına alan başarılı isim, sosyal medya hesabından ise hem kızıyla hem de ailesiyle birçok paylaşım yapıyor.
Dikkatleri üzerine çeken paylaşımları ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Özellikle Alişan’ın doğum gününde paylaşmış olduğu fotoğraf ve not çok beğenilmiş; birçok evli çift tarafından kullanılmıştı. Eşine “Hayatımın en doğru kararı” diyerek seslenen Alişan, şimdi ise yargı dağıttı! Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.