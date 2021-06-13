Yasin Obuz’dan Sonra Aleyna Tilki’ye Demediğini Bırakmadı! Bahar Candan Şeyma Subaşı’na Bile Demediğini Bırakmadı! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bahar Candan kısa bir süre önce Yasin Obuz’la tartışma yaşayarak gündeme gelmişti. 5 Bin lira maaşla kendisine arkadaşlık yapacak olan kişi olarak Yasin Obuz’u seçtiğini duyuran Bahar Candan’a Yasin Obuz’dan ağızlara alınmayacak sözler duymuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu olaydan sonra ise Aleyna Tilki’ye demediğini bırakmadı.
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak şok etkisi yaratan Aleyna Tilki; "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak” sözlerini dile getirmişti.
Devamında ise ilk buluşmanın nasıl olacağını açıklayan Aleyna Tilki; “Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak. Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın..." açıklamasına yer vermişti. Bunun üzerine Bahar Candan ise deliye dönmüş ve açıklamasını yapmıştı!
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13 Haz 2021 - 17:26 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.