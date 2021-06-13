Yasin Obuz’dan Sonra Aleyna Tilki’ye Demediğini Bırakmadı! Bahar Candan Şeyma Subaşı’na Bile Demediğini Bırakmadı! Öyle Şeyler Dedi Ki…

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak şok etkisi yaratan Aleyna Tilki; "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak” sözlerini dile getirmişti.

Devamında ise ilk buluşmanın nasıl olacağını açıklayan Aleyna Tilki; “Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak. Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın..." açıklamasına yer vermişti. Bunun üzerine Bahar Candan ise deliye dönmüş ve açıklamasını yapmıştı!



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