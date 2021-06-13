Gönül Dağı Dizisi Yeniden Ekranlara Geliyor! Hayranlarına Duyuru Resmen Yapıldı! Bundan Sonra Diğer Diziler Korksun! Çekimler Çoktan Yapıldı!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi yeniden ekranlara geliyor. Hayranlarına duyuru resmen yapıldı. Ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle reytinglerde rekor kıracağı düşünülen Gönül Dağı dizinin ise diğer dizileri etkileyeceği düşünülmeye başlandı. Çekimleri çoktan yapılan dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölüm tarihide verildi.
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi ekranlara geldiği süre boyunca seyircilerin odak noktası oldu.
Sevilen dizinin ilk 30 bölümü izlenme rekorları kırarken dizinin yeni bölümlerine ait ilk sinyal ise kısa bir süre önce resmen verildi. Taner ve kuzenlerinin macerasını özleyeneler için büyük bir mutluluk sebebi olan dizi ne zaman başlayacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.