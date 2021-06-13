Gönül Dağı Dizisi Yeniden Ekranlara Geliyor! Hayranlarına Duyuru Resmen Yapıldı! Bundan Sonra Diğer Diziler Korksun! Çekimler Çoktan Yapıldı!

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi ekranlara geldiği süre boyunca seyircilerin odak noktası oldu.

Sevilen dizinin ilk 30 bölümü izlenme rekorları kırarken dizinin yeni bölümlerine ait ilk sinyal ise kısa bir süre önce resmen verildi. Taner ve kuzenlerinin macerasını özleyeneler için büyük bir mutluluk sebebi olan dizi ne zaman başlayacak?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

