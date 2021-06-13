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- 13 Haz 2021 - 21:25 G: 13 Haz 2021 - 21:42

Müge Anlı Hakkında İğrenç İddia! Eski Eşi “Evli Adamla Birlikte Dedi” Ortalık Karıştı! Birde Hamilelik İşin İçerisine Girince, Dünya Tersine Döndü! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu koltuğunda oturan Müge Anlı hakkında iğrenç bir iddia gündeme uzun bir süre önce gelmişti. Bu iddia sosyal medyada kısa bir süre önce yeniden patlak verdi ve ortalık karıştı. Kişiliği ve duruşuyla kendisine hayran bırakan Müge Anlı’nın aşk hayatındaki olay bir anda gündemin şeklini değiştirdi.

Birçok kişi Müge Anlı’yı; ATV ekranlarında sunmuş olduğu programdan dolayı tanıyor. Sarı Papatya olarak isimlendirilen Müge Anlı, birçok cinayetin aydınlatılmasında ve kayıp – kaçırılma gibi sorunların çözülmesinde etkin rol alıyor. Sevilen ismin kariyer adımlarını üçer beşer çıktığı görülürken özel hayatı ise hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Müge Anlı’nın özel hayatında neler oluyor?

Müge Anlı’nın iki kere aynı kişiyle nikah masasına oturduğunu bilen kişi sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Kanal 6’da çalışırken; ne kadar ilginçtir ki, evli ve çocuklu bir adamla aşk yaşamaya başlayan Müge Anlı, Burhan Akdağ isimli Magazin müdürüyle evlenmeye karar veriyor. Burhan Akdağ ise eşinden boşanıp; Müge Anlı ile dünya evine giriyor!

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13 Haz 2021 - 21:25 Ankara- Yaşam

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