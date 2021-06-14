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- 14 Haz 2021 - 22:34

Survivor’da Yılın Aşk Bombası Patladı! Survivor'da aşk kazanı kaynıyor, Poyraz konseyde 'görmeden yapamıyorum' dedi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yılın aşk bombası resmen patladı! Poyraz kan ter içerisinde kalırken; Acun Ilıcalı ise sözleriyle köşeye sıkıştırmaya devam etti. Acun Ilıcalı’nın imaları karşısında kan ter içerisinde kalan Poyraz, “Yemin ederim kaç konseydir buradayım. İlk kez böyle terledim” sözlerini dile getirdi. Adeta yerin dibine giren ve “Utanıyorum, Acun Bey” sözlerini dile getiren Poyraz, aşkını ilan etti!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izliyor. Dikkatleri üzerine çeken bu olaylarda ise dün akşam ekranlara gelen yarışma ağızları açık bıraktı. Bahamalar’a kazanan takımı götüren Acun Ilıcalı bir aşkın başlamasına da neden oldu. Peki, neler yaşandı?

Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Türk ve Yunan mücadelesi yaşandı. Bahamalar’da bir gün geçirecek olan kazanan takım ise Mavi takım olmuş ve Yunanların Mavi takımıyla birleşip; Bahamalar’a Acun Ilıcalı’yla birlikte yola çıktılar. Poyraz’ın Bahamalar’da Carolina’ya olan yakınlığı ise hem izleyenlerin hem de Acun Ilıclaı’nın dikkatini çekti! Peki, konseyde neler oldu?

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14 Haz 2021 - 22:34 Ankara- Yaşam

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