Survivor’da Yılın Aşk Bombası Patladı! Survivor'da aşk kazanı kaynıyor, Poyraz konseyde 'görmeden yapamıyorum' dedi!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izliyor. Dikkatleri üzerine çeken bu olaylarda ise dün akşam ekranlara gelen yarışma ağızları açık bıraktı. Bahamalar’a kazanan takımı götüren Acun Ilıcalı bir aşkın başlamasına da neden oldu. Peki, neler yaşandı?

Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Türk ve Yunan mücadelesi yaşandı. Bahamalar’da bir gün geçirecek olan kazanan takım ise Mavi takım olmuş ve Yunanların Mavi takımıyla birleşip; Bahamalar’a Acun Ilıcalı’yla birlikte yola çıktılar. Poyraz’ın Bahamalar’da Carolina’ya olan yakınlığı ise hem izleyenlerin hem de Acun Ilıclaı’nın dikkatini çekti! Peki, konseyde neler oldu?



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