Müge Anlı’da Erkek Katliamı! Eşi Resmen Döve Döve İntihar Ettirdi! Yasak Aşkı Ortaya Çıktı, Kayboldu! Müge Anlı Çılgına Döndü…
ATV ekranlarının en sevilen programına katılan acı aile oğullarının başına bir şey geldiğinden şüphelendiklerini dile getirdi ve açıklamasıyla milyonları şok içerisinde bıraktı. Dikkatleri üzerine çeken ilginç olayda ise aile oğullarını gelinin dövdüğünü hatta öldürebileceğini bile iddia etti. Müge Anlı ise Sevda Hanım’a “Senin bu yaptıkların gerçekse, yani eşini dövdüysen eşin intihar etmiş olabilir mi?” sözlerini dile getirdi.
Cesur isimli bir kişinin kaybolduğu fakat 4 gün boyunca kimse tarafından aranmadığı stüdyoda konuşulurken; gelen bir telefonla birlikte Cesur’un yasak aşkı ortalığı karıştırdı. Cesur’un eşi Sevda’yı aldattığını, eşinden Cesur’un sık sık dayak yediğini ve hatta en son gördüğünde boynunda çizikler olduğunu dile getirdi. Cesur’un arkadaşı olduğunu iddia eden isim, “Cesur’la son görüşmemizde boynunda bir sürü çizik vardı” sözlerini dile getirdi.
Müge Anlı ise adamın intihar edebileceği üzerinde durdu. O anlarda ise Cesur’un yasak aşkı Sevilay canlı yayına bağlandı ve “Cesur’un eşi Sevda beni her gün arardı. “Cesur senin yanında mı” derdi. Bana ondan mesajlar gelirdi. Cesur yazıyormuş gibi gösterirdi” sözlerini dile getirince Müge Anlı adeta çıldırdı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
14 Haz 2021 - 13:31 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.