Survivor Yarışmasında Berkay’dan Hakaret Türevi Söz! Dora İçin Öyle bir Şey Dedi Ki, Dora Anında Çıldırdı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Bile “Yeter Artık” Dedi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Berkay’dan hakaret türevi söz kısa bir süre önce resmen geldi. Dora için öyle bir şey dedi ki, Dora anında çıldırdı! Sevilen isimlerden oluşan Survivor Ekstra ekibi bile durum karşısında adeta çıldırdı ve “Yeter artık” sözlerini dile getirdi. Peki, Berkay ne dedi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. Ekranlara gelen son bölümde ise bir eleme gerçekleşti. Aleyna, Ayşe ve Batuhan arasındaki büyük kapışma dikkatleri üzerine çekerken; Batuhan adaya veda eden isim oldu. Bunun üzerine birçok Batuhan hayranı; “Dora varken neden şampiyonluk yolunda ilerleyen bir isim adaya veda ediyor?” yorumlarında bulunmuşlardı.
Dora’nın iki haftadır elenecek isim olarak durmasına rağmen elenmemesi seyirciye “Neden?” sorusunu sordurmuştu ki, Berkay bu soruyu hakaret türevi sözleriyle açıkladı. Bunun üzerine Survivor Ekstra programının sunucu koltuğunda oturan Sema Aydemir; “Bu ne saçmalıktır? Böyle bir şey denilebilir mi ya? Sen orada Survivor’u temsil ediyorsun” sözlerini dile getirdi. Peki, Berkay Dora’ya ne dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.