Survivor Yarışmasında Berkay’dan Hakaret Türevi Söz! Dora İçin Öyle bir Şey Dedi Ki, Dora Anında Çıldırdı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Bile “Yeter Artık” Dedi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. Ekranlara gelen son bölümde ise bir eleme gerçekleşti. Aleyna, Ayşe ve Batuhan arasındaki büyük kapışma dikkatleri üzerine çekerken; Batuhan adaya veda eden isim oldu. Bunun üzerine birçok Batuhan hayranı; “Dora varken neden şampiyonluk yolunda ilerleyen bir isim adaya veda ediyor?” yorumlarında bulunmuşlardı.

Dora’nın iki haftadır elenecek isim olarak durmasına rağmen elenmemesi seyirciye “Neden?” sorusunu sordurmuştu ki, Berkay bu soruyu hakaret türevi sözleriyle açıkladı. Bunun üzerine Survivor Ekstra programının sunucu koltuğunda oturan Sema Aydemir; “Bu ne saçmalıktır? Böyle bir şey denilebilir mi ya? Sen orada Survivor’u temsil ediyorsun” sözlerini dile getirdi. Peki, Berkay Dora’ya ne dedi?



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