Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Haz 2021 - 14:53 G: 14 Haz 2021 - 15:05

Masumlar Apartmanı İnci’den Acı Haber! Hastanelik Oldu, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dikkatleri üzerine çekecek acı haberi resmen duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan güzel oyuncu şok etkisi yarattı.

Apar topar hastaneye kaldırıldığı bilinen güzel oyuncunun başına gelenler ise hayranlarının korkudan titremesine neden oldu. Köpekleri ayırmak isterken neredeyse kolundan olacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara vedasını duyuran Masumlar Apartmanı sezon arası vermişti. Eylül ayında yeniden ekranlara geleceği bilinen dizinden ise İnci karakterine hayat veren başarılı oyuncu ayrılmıştı. Sette çok yoğun duygularla çalışmak zorunda olduğu için yorulduğunu belirten güzel oyuncu hayranlarına ve Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılmıştı. Peki, şimdi ne oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

14 Haz 2021 - 14:53 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumlar Apartmanı İnci’den Acı Haber! Hastanelik Oldu, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki… mask
Masumlar Apartmanı İnci’den Acı Haber! Hastanelik Oldu, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…
Survivor Yarışmasında Berkay’dan Hakaret Türevi Söz! Dora İçin Öyle bir Şey Dedi Ki, Dora Anında Çıldırdı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Bile “Yeter Artık” Dedi! mask
Survivor Yarışmasında Berkay’dan Hakaret Türevi Söz! Dora İçin Öyle bir Şey Dedi Ki, Dora Anında Çıldırdı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Bile “Yeter Artık” Dedi!
Müge Anlı’da Erkek Katliamı! Eşi Resmen Döve Döve İntihar Ettirdi! Yasak Aşkı Ortaya Çıktı, Kayboldu! Müge Anlı Çılgına Döndü… mask
Müge Anlı’da Erkek Katliamı! Eşi Resmen Döve Döve İntihar Ettirdi! Yasak Aşkı Ortaya Çıktı, Kayboldu! Müge Anlı Çılgına Döndü…
Serenay Sarıkaya'dan Acı Haber! Milyonlar İyi Haber Bekliyordu Ama Olmadı! Kimse Bunu Beklemiyordu, Büyük Ters Köşe Geldi! mask
Serenay Sarıkaya'dan Acı Haber! Milyonlar İyi Haber Bekliyordu Ama Olmadı! Kimse Bunu Beklemiyordu, Büyük Ters Köşe Geldi!
Beren Saat Bikinisiyle Büyülemişti, Yok Sattırdı! Görenler Hayran Olmuştu, Satıcı En Sonunda Çılgına Döndü! Sabah Akşam… mask
Beren Saat Bikinisiyle Büyülemişti, Yok Sattırdı! Görenler Hayran Olmuştu, Satıcı En Sonunda Çılgına Döndü! Sabah Akşam…
Altın'da Mevsim Tersine Döndü! Kendini Saldı, Dibe Doğru İniyor! mask
Altın'da Mevsim Tersine Döndü! Kendini Saldı, Dibe Doğru İniyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status