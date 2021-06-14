Masumlar Apartmanı İnci’den Acı Haber! Hastanelik Oldu, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…

Apar topar hastaneye kaldırıldığı bilinen güzel oyuncunun başına gelenler ise hayranlarının korkudan titremesine neden oldu. Köpekleri ayırmak isterken neredeyse kolundan olacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara vedasını duyuran Masumlar Apartmanı sezon arası vermişti. Eylül ayında yeniden ekranlara geleceği bilinen dizinden ise İnci karakterine hayat veren başarılı oyuncu ayrılmıştı. Sette çok yoğun duygularla çalışmak zorunda olduğu için yorulduğunu belirten güzel oyuncu hayranlarına ve Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılmıştı. Peki, şimdi ne oldu?



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