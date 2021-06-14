Masumlar Apartmanı İnci’den Acı Haber! Hastanelik Oldu, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dikkatleri üzerine çekecek acı haberi resmen duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan güzel oyuncu şok etkisi yarattı.
Apar topar hastaneye kaldırıldığı bilinen güzel oyuncunun başına gelenler ise hayranlarının korkudan titremesine neden oldu. Köpekleri ayırmak isterken neredeyse kolundan olacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz haftalarda ekranlara vedasını duyuran Masumlar Apartmanı sezon arası vermişti. Eylül ayında yeniden ekranlara geleceği bilinen dizinden ise İnci karakterine hayat veren başarılı oyuncu ayrılmıştı. Sette çok yoğun duygularla çalışmak zorunda olduğu için yorulduğunu belirten güzel oyuncu hayranlarına ve Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılmıştı. Peki, şimdi ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.