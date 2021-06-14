Yasak Elma Dizisi Başlamadı, Ayrılıklar Başladı! Şahika Bekleyenlere 3 Kişinin Diziden Ayrıldığı Haberi Verildi! Milyonlar Sinir Krizi Geçiriyor! “Yazıklar Olsun”

Dizinin başrollerinde bulunan Eda Ece ve Şevval Sam dizinin ilk bölümünden beri yer alırken; 85. Bölümde diziye ise Talat Bulut yerine Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay girmişti. Sevilen isimlerin yer aldığı dizinin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade ise diziden resmen ayrılmıştı. Şahika karakterinin yeniden diziye döneceği çok konuşulurken; diziden iki 3 kişinin ayrılacağı haberi ise resmen geldi.

Sevilen diziye kısa bir ara verdikten sonra yeniden dönen Barış Kılıç, diziden yeniden ayrılma kararı aldı. Şahika karakterinin kardeşi Kaya’ya hayat veren Barış Kılıç, aynı zamanda Ender’in tek aşık olduğu adamdı. Ender ve Kaya ikilisini çok sevenlere verilen bu acı haberin ardından ise dizide bulunan 2 kişinin daha vedası resmen duyuruldu!



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