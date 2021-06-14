Yasak Elma Dizisi Başlamadı, Ayrılıklar Başladı! Şahika Bekleyenlere 3 Kişinin Diziden Ayrıldığı Haberi Verildi! Milyonlar Sinir Krizi Geçiriyor! “Yazıklar Olsun”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinde biri haline gelmiş olan Yasak Elma dizisi için veda çanları çalmaya başladı. Dizinin geçtiğimiz aylarda heyecanlı bir sezon finali ekranlara gelmiş ve dizide aksiyon dolu anlar yaşanmıştı. Dizinin sezon finalini göremeden dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade ayrılmıştı.
Dizinin başrollerinde bulunan Eda Ece ve Şevval Sam dizinin ilk bölümünden beri yer alırken; 85. Bölümde diziye ise Talat Bulut yerine Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay girmişti. Sevilen isimlerin yer aldığı dizinin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade ise diziden resmen ayrılmıştı. Şahika karakterinin yeniden diziye döneceği çok konuşulurken; diziden iki 3 kişinin ayrılacağı haberi ise resmen geldi.
Sevilen diziye kısa bir ara verdikten sonra yeniden dönen Barış Kılıç, diziden yeniden ayrılma kararı aldı. Şahika karakterinin kardeşi Kaya’ya hayat veren Barış Kılıç, aynı zamanda Ender’in tek aşık olduğu adamdı. Ender ve Kaya ikilisini çok sevenlere verilen bu acı haberin ardından ise dizide bulunan 2 kişinin daha vedası resmen duyuruldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.