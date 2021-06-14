Acun Ilıcalı Survivor Poyraz’la Şarkı Çıkartmaya Karar Verdi! Her Şey Resmiyete Döküldü, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Yarışma Sonrasında…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük ödül dün akşam ekranlara geldi. Acun Ilıcalı kazana Mavi takımı Bahamalar’a götürdü ve ekranlara renkli anlar geldi. Sevilerek izlenen yarışmanın ödülündeki bir detay ise akıllara binlerce soru işareti düşürdü! Adeta her şeyin resmiyete döküldüğü anları görenler ise büyük bir şok içerisinde kaldı.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla ilerliyor. Finale 15 günden daha az bir süre kalmışken Acun Ilıcalı gelmiş geçmiş en büyük Survivor ödülünü dün akşam ekranlara getirdi. Bahamalar’a için mücadele eden Kırmızı ve Mavi takım, aynı zamanda Survivor Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte mücadele.
zamanda Survivor Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte mücadele.
Rap müzik düşkünlüğüyle tanınan Acun Ilıcalı ise Survivor yarışmasında yer alan Poyraz’la şok bir şey yaptı ve bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Poyraz ve Acun Ilıcalı müzik yapmak için kolları sıvadı! Peki, neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.