Acun Ilıcalı Survivor Poyraz’la Şarkı Çıkartmaya Karar Verdi! Her Şey Resmiyete Döküldü, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Yarışma Sonrasında…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla ilerliyor. Finale 15 günden daha az bir süre kalmışken Acun Ilıcalı gelmiş geçmiş en büyük Survivor ödülünü dün akşam ekranlara getirdi. Bahamalar’a için mücadele eden Kırmızı ve Mavi takım, aynı zamanda Survivor Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte mücadele.

zamanda Survivor Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte mücadele.

Rap müzik düşkünlüğüyle tanınan Acun Ilıcalı ise Survivor yarışmasında yer alan Poyraz’la şok bir şey yaptı ve bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Poyraz ve Acun Ilıcalı müzik yapmak için kolları sıvadı! Peki, neler oldu?



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