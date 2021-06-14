Survivor Batuhan Elendikten Sonra Survivor’un Arka Yüzünü İfşaladı! Mavi Takım İçin Kan Kustu, Öfkesi Milyonları Sinirden Ağlattı! Meğer Perde Arkasında…

Aleyna, Ayşe ve Batuhan’ın eleme potasından Batuhan potadan kurtulamamış ve elenen isim olmuştu. Elendikten hemen sonra ise Yaay uygulamasına röportaj veren Batuhan, “Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?” sorusuna ise skandal bir yanıt vererek; Survivor adasında yaşanılanları ifşa etmiş oldu.

Yarışmanın ilk bölümünden veri hem duruşu hem de enerjisiyle; milyonlarca hayran kitlesine ulaşan başarılı yarışmacı Batuhan, Survivor yarışmasına katılmadan hemen önce birçok iş teklifi aldığını fakat Survivor yarışmasında bulunmak istediği için gelen tüm teklifleri reddettiğini de dile getirdi. Peki, kendisine sorulan; “Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?” sorusuna nasıl bir yanıt verdi?



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