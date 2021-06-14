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- 14 Haz 2021 - 17:45 G: 14 Haz 2021 - 18:00

Esra Erol’da Rezil Rüsva Yasak Aşk! 7 Çocuğuna Resti Çekti, 2. Kez Eşini Terk Etti! Eşi Çılgına Çevirdi… “Yeter Ki Dön Aşkım!”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da rezil rüsva bir yasak aşk yaşandı. 7 çocuğuna resti çeken İlknur isimli kadın Esra Erol’un gündemi haline geldi. Eşini 2. Kez terk eden İlknur Hanım, çılgına çevirdi. Eşinin kendisini terk etmesine ve kendisine aldatmasına rağmen İlknur hanımın eşi “Ne olur evine dön İlknur, ben seni çok seviyorum aşkım” sözlerini dile getirdi.

Esra Erol’a katılan Ali Bey, eşinin evden kaçtığını iddia ederek; yeniden eve dönmesini istediğini dile getirdi. Ali Bey; “Esra hanım sizden tek bir isteğim var. Eşim bana geri dönsün. Eşim normalde TikTok uygulamasında fenomen. Orada belli başlı erkeklerle konuşmuş ama ben seviyorum karımı yeniden bana geri dönsün” açıklamasını yaptı.

Esra Erol ise eşinin kendisini aldatmasına rağmen böyle bir şeyi neden kabul ettiğini şaşırarak sordu. Ali Bey ise “O benim 25 yıllık karım. Vazgeçemem, çok aşığım. Çok seviyorum” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine 7 çocuğundan birisi canlı yayına bağlandı ve skandal açıklamalara yer verdi.

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14 Haz 2021 - 17:45 Ankara- Yaşam

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