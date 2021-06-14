Esra Erol’da Rezil Rüsva Yasak Aşk! 7 Çocuğuna Resti Çekti, 2. Kez Eşini Terk Etti! Eşi Çılgına Çevirdi… “Yeter Ki Dön Aşkım!”

Esra Erol’a katılan Ali Bey, eşinin evden kaçtığını iddia ederek; yeniden eve dönmesini istediğini dile getirdi. Ali Bey; “Esra hanım sizden tek bir isteğim var. Eşim bana geri dönsün. Eşim normalde TikTok uygulamasında fenomen. Orada belli başlı erkeklerle konuşmuş ama ben seviyorum karımı yeniden bana geri dönsün” açıklamasını yaptı.

Esra Erol ise eşinin kendisini aldatmasına rağmen böyle bir şeyi neden kabul ettiğini şaşırarak sordu. Ali Bey ise “O benim 25 yıllık karım. Vazgeçemem, çok aşığım. Çok seviyorum” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine 7 çocuğundan birisi canlı yayına bağlandı ve skandal açıklamalara yer verdi.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

