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- 14 Haz 2021 - 18:25 G: 14 Haz 2021 - 19:11

Survivor ve Masterchef Aileleri Birbirine Girdi! Masterchef Emir’in Annesi Aleyna’ya Kan Kustu! Öyle Yorumlar Yapıyor Ki, Çileden Çıkmamak Mümkün Değil!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yer alan Aleyna’ya birbirinden farklı sözler Masterchef Emir’in annesi tarafından geldi. Adeta sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Emir’in annesi ise büyük bir şok yaşattı.

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen her iki yarışmada da yarışmış olan Masterchef Emir ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki ipler çok kısa bir süre önce gerilmişti. Acun Ilıcalı Masterchef’te yer alan başarılı isimleri Survivor adasına getirmiş ve dokunulmazlık oyunu sonrasında yemek ziyafeti yapmışlardı.

Tam da bu sırada büyük olay patlamıştı. İddialara göre Aleyna, Emir’den çok sert bir şekilde tuz istemişti. Masterchef Emir’de olay sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu’nu yarışmada samimi bulmadığını itiraf etmişti. Tüm bunların arkasından ise Masterchef Emir’in annesi Aleyna hakkında çok ağır sözlerde bulundu ve bu bir sosyal medya hesabı sayesinde ortaya çıktı.

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14 Haz 2021 - 18:25 Ankara- Yaşam

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