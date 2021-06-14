Hande Erçel Öyle Bir Poz Paylaştı Ki, Kerem Bürsin Anında Olaya Müdahale Etti! “Hande Bu Ne Hal!” Instagram Sallanıyor!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, Eda karakterine hayat veriyor. Dizide hayat verdiği karakterden dolayı tüm Türkiye’de sevilen ve zamanla dizinin başka ülkelere de satılmasıyla tanınan Hande Erçel, kariyerinin doruk noktalarını yaşıyor. Her geçen gün daha da büyüyen sosyal medya kitlesine birçok paylaşım yapan Erçel, dikkatleri üzerine çekmeyi bir kez daha başardı.

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Kerem Bürsin’le birlikte Maldivler’e tatile giden ikili, baş başa bir hafta geçirmişler, Maldivler dönüşünde ise Kerem Bürsin’le el ele yakalanmışlardı. Sık sık adlarına çıkan aşk dedikodularına el ele tutuşarak yanıt veren ikiliden daha sonra ise açıklama yaparak sevgili olduklarını duyurmuşlardı. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?



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