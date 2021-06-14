Hande Erçel Öyle Bir Poz Paylaştı Ki, Kerem Bürsin Anında Olaya Müdahale Etti! “Hande Bu Ne Hal!” Instagram Sallanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel öyle bir fotoğraf paylaştı ki, görenler çıplak sandı. Sevgilisi Kerem Bürsin ise olaya anında müdahale etti ve olaya açıklık getirdi. Gören hayranları ise “Hande bu ne hal” yorumlarını yaptı. Birçok kişi ise “İlk bakışta çıplak aman Allah’ım” yorumlarında bulundular.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, Eda karakterine hayat veriyor. Dizide hayat verdiği karakterden dolayı tüm Türkiye’de sevilen ve zamanla dizinin başka ülkelere de satılmasıyla tanınan Hande Erçel, kariyerinin doruk noktalarını yaşıyor. Her geçen gün daha da büyüyen sosyal medya kitlesine birçok paylaşım yapan Erçel, dikkatleri üzerine çekmeyi bir kez daha başardı.
Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Kerem Bürsin’le birlikte Maldivler’e tatile giden ikili, baş başa bir hafta geçirmişler, Maldivler dönüşünde ise Kerem Bürsin’le el ele yakalanmışlardı. Sık sık adlarına çıkan aşk dedikodularına el ele tutuşarak yanıt veren ikiliden daha sonra ise açıklama yaparak sevgili olduklarını duyurmuşlardı. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.