Survivor İsmail’in Gerçek Yüzünü İlk Kez Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Ortaya Çıkarttı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı, Ortalık Karıştı! “Kolunu Kestiler!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ayrışmanın finaline sadece sayılı günler kaldı. Finale bu kadar kısa bir süre kalmışken; adadaki elemelerde hızlanmış ve artık bir hafta içerisinde 2 kişinin elenmesine neden olunmuştu. Sadece bir hafta içerisinde hem Steven hem de Batuhan adadan ayrılmıştı. Her iki isimde Ayşe ve Aleyna potasına girmiş fakat elenerek ayrılmışlardı.

Sevilerek takip edilen yarışmada ise Batuhan’ın en yakın arkadaşı dediği, aralarında sözleşmenin bile bulunduğunu sık sık itiraf ettiği İsmail ise Acun Ilıcalı’nın adamı tarafından tek tek yorumlandı. Batuhan’ın gitmesiyle birlikte adeta kolu kanadı kırılan İsmail, fragmanda ise ağlayarak bir açıklama yapmıştı. Peki, Acun Ilıcalı’nın adamı İsmail hakkında neler dedi?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

