Survivor İsmail’in Gerçek Yüzünü İlk Kez Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Ortaya Çıkarttı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı, Ortalık Karıştı! “Kolunu Kestiler!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yer alan İsmail’in gerçek yüzünü Acun Ilıcalı’nın canı ciğeri resmen ortaya koydu. Dikkatleri üzerine çekerek şok bir açıklama yapan Acun Ilıcalı’nın adamı ise söyledikleriyle sosyal medyayı salladı. “Kolunu kestiler” açıklamasında bulunan isim, ortalığın karışmasına neden oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ayrışmanın finaline sadece sayılı günler kaldı. Finale bu kadar kısa bir süre kalmışken; adadaki elemelerde hızlanmış ve artık bir hafta içerisinde 2 kişinin elenmesine neden olunmuştu. Sadece bir hafta içerisinde hem Steven hem de Batuhan adadan ayrılmıştı. Her iki isimde Ayşe ve Aleyna potasına girmiş fakat elenerek ayrılmışlardı.
Sevilerek takip edilen yarışmada ise Batuhan’ın en yakın arkadaşı dediği, aralarında sözleşmenin bile bulunduğunu sık sık itiraf ettiği İsmail ise Acun Ilıcalı’nın adamı tarafından tek tek yorumlandı. Batuhan’ın gitmesiyle birlikte adeta kolu kanadı kırılan İsmail, fragmanda ise ağlayarak bir açıklama yapmıştı. Peki, Acun Ilıcalı’nın adamı İsmail hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.