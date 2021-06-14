Arka Sokaklar Dizisi Final Mi Yapıyor? Kanal D Olaya Resmen El Attı, Etkisiz Hale Getirdi! Yayından Kaldırılmasına Sadece Günler Kaldı! Neler oluyor?

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde yaşanılanlar seyirciyi etkisi altına almayı başardı. Tam olarak 15 yıldır ekranlarda olan başarılı dizinin yeni bölümünde ise birçok isim diziye veda edecek.

Dizinin çocuk oyuncularından olan Onur Bay, 10 yaşından beri dizide olan başarılı isimlerden sadece birisiydi. Kısa bir süre önce ise TV100 yazarlarından olan Birsen Altuntaş bu ayrılığı duyuracak bir paylaşım yapmıştı. Sadece Tekin karakteri değil aynı zamanda Hüsnü Çoban’ı yıkacak bir ayrılık daha dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik’ten gelecek. Peki, dizi ne zaman yayından kaldırılacak?



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