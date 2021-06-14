Arka Sokaklar Dizisi Final Mi Yapıyor? Kanal D Olaya Resmen El Attı, Etkisiz Hale Getirdi! Yayından Kaldırılmasına Sadece Günler Kaldı! Neler oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’ın fişi resmen çekildi. Dikkatleri üzerine çeken bir gelişme yaşayarak ekranlara veda edecek olan başarılı diziye Kanal D resmen el attı ve diziyi etkisiz hale getirmeye karar verdi. Yayından kaldırılmasına günler kala dizide yaşanacak olan olaylarda merakı artırdı.
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde yaşanılanlar seyirciyi etkisi altına almayı başardı. Tam olarak 15 yıldır ekranlarda olan başarılı dizinin yeni bölümünde ise birçok isim diziye veda edecek.
Dizinin çocuk oyuncularından olan Onur Bay, 10 yaşından beri dizide olan başarılı isimlerden sadece birisiydi. Kısa bir süre önce ise TV100 yazarlarından olan Birsen Altuntaş bu ayrılığı duyuracak bir paylaşım yapmıştı. Sadece Tekin karakteri değil aynı zamanda Hüsnü Çoban’ı yıkacak bir ayrılık daha dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik’ten gelecek. Peki, dizi ne zaman yayından kaldırılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.