Kapıcının Kıdem Tazminatını Kim Ödemeli? Kapıcı Tazminatından Kiracı Mı Ev Sahibi Mi Sorumlu? Kanuni Sorumlusu Kim?

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yeni anlaşmazlık konularından biri olan kapıcılar ve kapıcı giderleri, şimdi de eski mülk sahibi ile yeni mülk sahibinin arasında sorun olmaya başlıyor. Daireyi yeni satın alan mülk sahibi, yirmi beş yıllık kapıcının giderini karşılamak istemiyor. Hal böyle olunca konuyla ilgili tarafların yükümlülükleri de sıkça merak ediliyor. Kafası karışan vatandaşa cevap ise Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Kanunu ve emsal Yargıtay kararlarından geliyor.