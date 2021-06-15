Kapıcının Kıdem Tazminatını Kim Ödemeli? Kapıcı Tazminatından Kiracı Mı Ev Sahibi Mi Sorumlu? Kanuni Sorumlusu Kim?
Giderek siteleşen dünya pek çok sorunu ve soruyu da beraberinde getiriyor. Özellikle sitelerin vazgeçilmez bir parçası haline gelen kapıcılar, ev sahibi ve kiracılar arasında belirsizliğin ortaya çıkmasını sağlıyor. Giderleri ve kıdem tazminatları ile kafaları karıştıran kapıcıların akıbeti hakkındaki anlaşmazlık ise Yargıtay’dan verilen kararlar ile açıklığa kavuşuyor. Kapıcının kıdem tazminatını kim öder? Kapıcı tazminatından kiracı mı ev sahibi mi sorumlu? İşte, detaylar…
Kiracılar ve ev sahipleri arasında yeni anlaşmazlık konularından biri olan kapıcılar ve kapıcı giderleri, şimdi de eski mülk sahibi ile yeni mülk sahibinin arasında sorun olmaya başlıyor. Daireyi yeni satın alan mülk sahibi, yirmi beş yıllık kapıcının giderini karşılamak istemiyor. Hal böyle olunca konuyla ilgili tarafların yükümlülükleri de sıkça merak ediliyor. Kafası karışan vatandaşa cevap ise Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Kanunu ve emsal Yargıtay kararlarından geliyor.
15 Haz 2021 - 06:54 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.