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- 15 Haz 2021 - 07:22 G: 15 Haz 2021 - 07:26

Ankara Kalesi Nerede, Hangi İlçede, Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tarihi Ve Özellikleri...

Ev sahipliği yaptığı tarihi, coğrafi konumu ve surlarının heybetiyle gözleri üzerine çeken Ankara Kalesi, turistlerin akınını çekmeye devam ediyor. Tarihi ve özellikleri açısından herkesi meraklandıran Ankara Kalesi, şehrin en görkemli yapıtları arasında yer alıyor. Ankara Kalesi nerede, hangi ilçede, nasıl gidilir? İşte, Ankara Kalesi tarihi ve özellikleri...

Ankara’nın en önemli tarihi yapıtlarından biri olan Ankara Kalesi, tüm görkemini korumaya devam ediyor. Coğrafi konumu ve heybetiyle şehrin sakinlerinin ve turistlerin ilgisini üzerine çeken Ankara Kalesi hakkındaki detaylar ise her dönem merak ediliyor.

15 Haz 2021 - 07:22 - Yaşam

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