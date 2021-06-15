Lezzet Ankara Nedir? Lezzet Ankara Üyelik Ücreti Var Mı? Lezzet Ankara'ya Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır?
Pandemi döneminde çektiği maddi sıkıntılar sonucu tek tek kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yardım eli uzandı. Lezzet Ankara ile başkentlilerle buluşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, esnafa müjdeyi verdi. Peki, Ankaralıların merak ettiği Lezzet Ankara nedir? Lezzet Ankara'ya nasıl üye olunur, restoran kaydı nasıl yapılır? İşte, detaylar…
Ankara büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’tan esnafların maddi yükünü hafifletecek yeni bir atılım daha geldi. Şimdiden Yemeksepeti uygulamasına rakip olması beklenen Lezzet Ankara projesi Ankaralılarla buluştu. Twitter üzerinden Başkan Mansur Yavaş tarafından duyurulan Lezzet Ankara, esnafa sunduğu avantajlarla da öne çıkmaya başladı. Restoran kayıtlarının alınmaya başladığı Lezzet Ankara’nın ne zaman hizmete başlayacağı ise başkentliler tarafından merak edilen öncelikli konular arasında yer aldı.
15 Haz 2021 - 07:25 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.