Lezzet Ankara Nedir? Lezzet Ankara Üyelik Ücreti Var Mı? Lezzet Ankara'ya Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır?

Ankara büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’tan esnafların maddi yükünü hafifletecek yeni bir atılım daha geldi. Şimdiden Yemeksepeti uygulamasına rakip olması beklenen Lezzet Ankara projesi Ankaralılarla buluştu. Twitter üzerinden Başkan Mansur Yavaş tarafından duyurulan Lezzet Ankara, esnafa sunduğu avantajlarla da öne çıkmaya başladı. Restoran kayıtlarının alınmaya başladığı Lezzet Ankara’nın ne zaman hizmete başlayacağı ise başkentliler tarafından merak edilen öncelikli konular arasında yer aldı.