Survivor Batuhan – Aleyna Aşkı Bitti! Onun İçin Artık Hiçbir Şey İfade Etmiyor, Yarışmadan Elenir Elenmez Hamlesini yaptı! Evlenecekler Deniyordu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline sayılı günler kala hızlı elemelere geçilmeye başlanmıştı. Bir hafta içerisinde iki eleme üst üste yapılmış önce Steven daha sonra ise Batuhan yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Batuhan’ın gidişi ise büyük bir şok yaşatmış birçok kişi tarafından bu durum; “Haksızlık yapıldı. Batuhan son 4’lü içerisinde olması gerekiyordu” yorumları yapılmıştı.

Özellikle Batuhan destekleyicileri ise sosyal medya üzerinden; “Batuhan’sız bir Survivor hiçbir şey ifade etmez, edemez” yorumlarında bulunmuşlardı. Yarışmadan elendikten hemen sonra Instagram’a girdiği gibi şok bir hamle yapan Batuhan Karacakaya, dikkatleri üzerine çekti! Peki, Batuhan ne yaptı?



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