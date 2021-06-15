Survivor Batuhan – Aleyna Aşkı Bitti! Onun İçin Artık Hiçbir Şey İfade Etmiyor, Yarışmadan Elenir Elenmez Hamlesini Yaptı! Evlenecekler Deniyordu…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor’dan birkaç gün önce elenerek ayrılan Batuhan, elendikten sonra ilk hamlesini yaptı! İsimleri sık sık aşk dedikodularına karışan ikiliden Batuhan’ın bu hamlesi ise aşkın olmadığını, varsa bile artık bittiğini resmen gösterdi. Onun için hiçbir şey ifade etmediğini göstermiş oldu! Adada uyumlarından dolayı "Evlenirler" yorumlarına neden olan ikilinin ipleri tamamen koptu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline sayılı günler kala hızlı elemelere geçilmeye başlanmıştı. Bir hafta içerisinde iki eleme üst üste yapılmış önce Steven daha sonra ise Batuhan yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Batuhan’ın gidişi ise büyük bir şok yaşatmış birçok kişi tarafından bu durum; “Haksızlık yapıldı. Batuhan son 4’lü içerisinde olması gerekiyordu” yorumları yapılmıştı.
Özellikle Batuhan destekleyicileri ise sosyal medya üzerinden; “Batuhan’sız bir Survivor hiçbir şey ifade etmez, edemez” yorumlarında bulunmuşlardı. Yarışmadan elendikten hemen sonra Instagram’a girdiği gibi şok bir hamle yapan Batuhan Karacakaya, dikkatleri üzerine çekti! Peki, Batuhan ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.