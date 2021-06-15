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- 15 Haz 2021 - 11:17 G: 15 Haz 2021 - 11:30

Survivor İsmail, Batuhan İçin Hançerini Sapladı! Kanını Yerde Bırakmadı, İntikamını Aldı! Bundan Sonra O İsim İçin Tehlike Çanları Gümbür Gümbür Çalıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail, en kadim dostu ve biricik kardeşi için o isme hançerini resmen sapladı. Batuhan’ın elenmesine çok içerlenen ve ağlamamak için dişlerini sıkan İsmail daha fazla dayanamadı ve o isimden kardeşinin intikamını aldı! O ismi adeta uçurumdan iten İsmail, tehlike çanlarını çaldırmaya başladı.

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve her bölümünde izlenme rekorları kıran Survivor yarışmasından kısa bir süre önce elenen Batuhan, şok içerisinde bırakmıştı. Yarışmadan elendiğine kendisi bile inanamayan Batuhan, “Ne diyeceğimi bilmiyorum. Annecim kesinlikle üzülme. Hakkımız hayırlısı buymuş” sözlerini dile getirmişti.

Batuhan Survivor yarışmasında Dora’ya “Senin halen neden burada olduğuna anlam veremiyorum” sözlerini dile getirmişti. Dora ise bu sözlere çok kırıldığını belirterek açıklamasında “Ben çok sevindim gitmesine” ifadelerine yer verdi. Takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu konuyu konuşan İsmail ise “Dora varken neden Batuhan elendi?” yorumunda bulundu ve Batuhan’ın yerde bıraktığı yargı hançerini eline aldı! Peki, İsmail ne yaptı?

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15 Haz 2021 - 11:17 Ankara- Yaşam

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