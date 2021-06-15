MEB Suriyelileri Eğitmeye Devam Ediyor! Şimdide Mesleki Eğitim Geliyor! Geri Dönmeleri Artık Mucize!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki eğitime erişimlerinde gelinen noktayı değerlendirmek üzere haziran ayı toplantısı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Suriyelilerin mesleki eğitim yoluyla entegrasyonu çerçevesinde Bakanlık tarafından yürütülen projeler değerlendirildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum amaçlı SEUP ve IMEP projeleri kapsamında yapılan iyileştirmelerin görüşüldüğü toplantıda, Suriyelilerin özellikle iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştıran ve uyumu güçlendiren mesleki eğitim merkezlerine erişimlerini artırmaya yönelik atılacak adımlar tartışıldı.

Bakan Yardımcısı Özer, Türkiye'nin en fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirterek, okul çağındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinde çok önemli mesafeler alındığını ve tüm kademelerde okullaşma oranlarını artırmak için Bakanlığın çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde uyguladığını kaydetti.

"Eğitim sistemimizden çoğu Avrupa ülkesinin öğrenci sayısından fazla Suriyeli öğrenci eğitim almaktadır. Verdiğimiz bu hizmetin çeşitliliği ve kalitesini artırmak için yeni projeler yürütüyoruz." ifadesini kullanan Özer, bu kapsamda son üç yılda mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyuma büyük ağırlık verdiklerini ve çok sayıda uluslararası projeyi de yürüttüklerini söyledi.

"Mesleki eğitim merkezi öğrencileri asgari ücretin üçte biri kadar ücretle destekleniyor"

Özer, geçici koruma altındaki Suriyelilerin özellikle iş gücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanması noktasında mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu fırsatlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler haftada bir gün okulda eğitim alırken, diğer günler işletmelerde beceri eğitimi almaktalar. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri, 4 yıllık eğitim boyunca asgari ücretin üçte biri kadar ücretle de desteklenmektedir. Ayrıca mesleki eğitim merkezlerinden yararlanmak için sadece ortaokul mezunu olmak yeterli olup yaş sınırı bulunmamaktadır. Dolayısıyla mesleki eğitim merkezleri, eğitim çağ nüfusu dışındaki Suriyelilerin iş gücü piyasalarına geçebilmeleri için de çok önemli fırsatlar sunuyor.

Şu anda bu merkezlerimizde eğitim alan yaklaşık 150 bin öğrencinin sadece 3 binini, yani yaklaşık yüzde 2'sini Suriyeliler oluşturuyor. 2021'de hedefimiz bu oranı yüzde 10'a çıkartabilmektir. Toplantıya katılan il milli eğitim müdürlerimiz, ilk toplantı sonrası bu hedefe ulaşmada illerinde yapılan çalışmaları değerlendirdiler. Toplantıda ele aldığımız adımlar bu hedefe kısa sürede ulaşacağımızı gösteriyor. Çalışma arkadaşlarıma ve il milli eğitim müdürlerimize sürece katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve daire başkanları ile Suriyeli nüfusun yoğun olduğu Hatay, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Bursa, Adana, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Mardin, Konya, İzmir ve Kilis'in il milli eğitim müdürleri katıldı.