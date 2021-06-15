Survivor Poyraz Yarışmadan Çekilme Kararı Mı Aldı? Artık Hiçbir Şey Umurunda Değil, Batuhan’dan Sonra Çok Değişti! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açıkladı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Poyraz yarışmadan çekilme kararı mı aldı? Son hamlesinden son binlerce kişi ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu yarışmayı çok umursamadığını dile getirdi. Öyle ki, Acun Ilıcalı, “Sende bir boşlama görüyorum” sözlerini dile getirmişti.
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada finale sadece sayılı günler kaldı. 1 hafta sonra gerçek şampiyon ortaya çıkarken; birçok isimde elenerek yarışmaya veda edecek. Artık açlıkları ve performanslarının düşük olmasını umursamayan yarışmacılardan Poyraz için ise tam tersi yaşandı.
Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacının oyun alanında hırs kaybettiği ve sadece oynamak için oynaması seyircileri çileden çıkarttı. Batuhan’dan sonra adada büyük bir değişiklik yaşanırken; Poyraz’ın böylem umursamaz davranması ise “Batuhan hak etmeden gitti, Poyraz artık Survivor’u kaale bile almıyor” yorumlarını yaptılar.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.